Von Carl-Christian Kaiser

Bonn, im Mai

Alle Berichte über die hermetische Abriegelung des Petersbergs, auf dem der sowjetische Parteichef Leonid Iljitsch Breschnjew vom nächsten Freitag an Quartier nehmen wird, sind falsch. Bisher kann jedermann, zu Fuß oder im Wagen, über die geradezu alpinen Serpentinen mit einer Steigung von 15 Prozent, zu dem monströsen Hotelkasten an der Spitze des 331 Meter hohen Berges schräg gegenüber der Bundeshauptstadt gelangen.

Lediglich einige Absperrgitter halten die Neugierigen auf Steinwurfweite von dem Hotel entfernt. Dringen sie dennoch in die minimale Sperrzone ein, so erscheint ein freundlicher Grenzschutzbeamter und macht sie auf ein kleines Holzschild aufmerksam, auf dem „Durchgang verboten“ steht.

Die historisch Beschlagenen unter ihnen erinnern sich, daß auf dem Petersberg 1938 der englische Premier Chamberlain wohnte, als er mit Hitler über den Frieden in Europa verhandelte, daß nach dem Krieg die Hohen Kommissare der Westmächte dort residierten und daß in den Anfangsjahren der Bundesrepublik in dem Hotel viele illustre Staatsbesucher untergebracht worden sind: Kaiser Haile Selassie von Äthiopien, Königin Sirikit aus Thailand, der Schah von Persien und Elizabeth II. von England.

Die Geschwindigkeit, mit der die 1910 von dem „4711“-Fabrikanten Mülhens für die rheinische Großbourgeoisie errichtete Luxusherberge mit ihren 135 Betten sowie Konferenz- und Empfangssälen für 500 Personen in Tag- und Nachtschichten wieder betriebsfertig gemacht worden ist, grenzt an ein Wunder. Nachdem der letzte Pächter seinen Vertrag mit den Mülhens-Erben vor drei Jahren mangels genügender Rendite gekündigt hatte, wurden die Fenster blind, begann der ohnehin angegraute Putz zu bröckeln, breiteten sich im Inneren Staub und Spinnweben aus. Jetzt aber sind bereits frisch gewaschene Gardinen zu sehen, Teppiche und Plüschsessel wurden entmottet, Wände neu gestrichen, Tapeten ausgebessert, die Spuren von Wasserrohrbrüchen beseitigt. Die Handwerker aus Bonn und Umgebung hatten Hochkonjunktur. Wie es heißt, soll die Blitzrenovierung nicht weniger als eine Viertelmillion Mark kosten.

In den nächsten Tagen wird Personal aus der Bonner Dependance einer Frankfurter Hotelgesellschaft seinen Einzug auf dem Petersberg halten, um Küche und Keller zu füllen und die Zimmer auf Hochglanz zu wienern. Zwar ist die Rede davon, das Breschnjew für einen Galaempfang Kaviar und Krimsekt mitbringen werde, doch will er sonst angeblich den deutschen Speisezettel ausprobieren. Für das Hotel, das für das Wohlergehen des Gastes zu sorgen hat, bedeutet die dreijährige Stillegung des Petersbergs, daß es tausend Dinge hinaufschaffen muß: von Tischdecken und Besteck über Zahnputzgläser bis zu Toilettenpapier. Aber der Hotelier ist zuversichtlich, daß man alles rechtzeitig parat haben werde, und die Bonner Hofchronisten malen sich bereits aus, wie sich Leonid Iljitsch Breschnjew im gleichen Raum und im gleichen Bett wie seinerzeit die Queen zur Ruhe legen wird.