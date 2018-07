Inhalt Seite 1 — Die Charta ist tot Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Schwelien

Henry Kissinger schüttelte in Moskau dem KP-Chef Breschnjew die Hand, kaum daß er in Washington von Willy Brandt Abschied genommen hatte. Seine außenpolitischen Begegnungen verdeutlichen, was die Amerikaner in diesem Jahr vor allem bewegt: ihr Verhältnis zu den Westeuropäern und die sowjetischamerikanischen Beziehungen.

Washington, im Mai

Die Amerikaner hoffen, daß der Breschnjew-Besuch im Juni einige konkrete Ergebnisse bringen wird – Abkommen, die an jene anschließen, die Nixon vor einem Jahr aus Moskau mitgebracht hat. Für ein weiterentwickeltes sowjetisch-amerikanisches Einvernehmen sehen sie genügend. Raum, bilateral vor allem in der Handelspolitik und bei der nuklearen Rüstungsbegrenzung. Seitdem die sowjetische Regierung die Auswanderungsabgabe für jüdische Bürger suspendiert hat, sind die Aussichten auf eine Zustimmung des amerikanischen Senats zur Gewährung. der Meistbegünstigungsklausel beträchtlich gewachsen. Kreditgarantien der Regierung für Erschließungsprojekte amerikanischer Firmen in der Sowjetunion nach dem Muster Know-how plus Ausrüstungen gegen Rohstoffe sind gesichert.

Auch für die Gespräche über die Verlängerung des ersten, auf fünf Jahre befristeten Abkommens über die offensiven Nuklearwaffen auf unbegrenzte Zeit, die Einbeziehung anderer Waffensysteme in diese Vereinbarung und erste. Teilabsprachen über eine qualitative Begrenzung sind die Aussichten nicht ungünstig. Die Amerikaner werden vorerst jedoch, auch auf Drängen ihrer europäischen Verbündeten,– die vorgeschobenen Waffensysteme, unter anderem die 700 in Europa stationierten, färben Nukleareinsatz geeigneten Kampfflugzeuge, aus nenen Absprachen ausschließen. Die Gespräche des Präsidenten mit dem Bundeskanzler gewannen letzte Woche gerade angesichts der bevorstehenden Breschnjew-Reise nach Bonn und Washington besondere Bedeutung. Dabei rief Willy Brandt mit Erfolg davon ab, das von Kissinger geprägte Schlagwort von einer neuen „Atlantik-Charta“ zu verwenden. Es rieche nach einem Konfrontationsmodell und würde als Etikett für ein weltweites Sicherheitsdreieck Washington-Brüssel-Tokio von den Russen geradezu als Provokation empfunden werden müssen. Nixon akzeptierte die von Brandt vorgeschlagene Zurückhaltung. Mit anderen Worten; Die Atlantik-Charta ist tot, es lebe die realistisch ausgestaltete atlantische Zusammenarbeit ohne sicherheitspolitische Einbeziehung Japans.

Für die Konferenz über eine beiderseitige Truppenverminderung (MBFR) faßten Nixon und Brandt folgenden Zeitplan ins Auge: Aufnahme der vollen Konferenz etwa im Oktober, Vorlage vereinbarter westlicher Vorschläge bis Dezember. Ein dem Nato-Rat übermitteltes amerikanisches Memorandum sieht drei Alternativen vor: Beginn mit einer Reduzierung von sowjetischen und amerikanischen Truppen (Fremdtruppen) oder Verminderung der zentraleuropäischen Streitkräfte oder Verringerungen der in Europa vorhandenen Waffensysteme.

Nach Kissinger kommt es vor allem darauf an, die offensiven Potentiale zu reduzieren, wenn dem Grundgedanken erhöhter Sicherheit in Europa entsprochen werden soll. Diese Aussicht steht in Einklang mit der vornehmlich auf Defensive ausgerichteten Strategie der Nato-Verbände. Das Bündnis ist seit langem dabei, sie im einzelnen zu verfeinern. Dieses Vorhaben, wird jetzt jedoch dadurch kompliziert, daß im außenpolitischen Jahresbericht des Präsidenten gefordert wird, die „nuklearen Optionen“ der Allianz seien präziser zu definieren. Soll die Nuklearschwelle höher gesetzt werden? Oder – angesichts neuer, kleiner, „sauberer“ Atomwaffen – etwa tiefer? –