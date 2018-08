„Westermann Lexikon der Geographie.“ Seit Dezember 1972 liegt nun das fünfbändige Gesamtwerk vor, das einzige seiner Art in der Welt: 4 Textbände mit 4120 Seiten, 924 Karten, Diagrammen und Skizzen, ergänzt um einen 232 Seiten umfassenden Registerband mit 55 000 Stichwörtern. Es umfaßt das heutige Wissen der Geographen, vermischt, mit den topographischen und geowissenschaftlichen Fakten unserer in manchem Umbruch begriffenen Zeit. Das DIN-A4-Format erweist sich für die Komposition von Text, Tabelle, Skizze und Karte als äußerst günstig. Der Stand unserer vermehrten Erdkenntnisse sprengte die früheren Grundrisse in allen Dimensionen: Mehr als 150 Autoren, davon drei Viertel aus der BRD, arbeiteten über Jahre hindurch an dieser grandiosen Prachtausgabe, die Wolf Tietze unter der Beratung von Professor Ernst Weigt herausgab. Das Lexikon der Geographie hat sich dabei fast zu einer Enzyklopädie des geographischen Wissens ausgewachsen. Daß die Formulierungen weitgehend allgemeinverständlich blieben, ist ein besonderer Vorteil dieses Werkes. Experten und Laien werden sich des Informationsangebots mit gleichem Nutzen bedienen können. Zeitgemäße Kommunikation erfordert adäquate Nachschlagewerke. Unser Wissen von den heutigen Fakten ist vor allem im Regionalbereich ansprechend dargestellt worden. Komplexe Werke dieser Art sind ein Jahrhundertereignis. (Georg Westermann Verlag, Braunschweig; 4 Textbände, 1 Registerband; zus. 980,– DM) K.-H. Meine

„Im Auftrag meiner Regierung“, Roman von Pierre Salinger. Während einer Offensive kommunistischer Guerrilleros in der (fiktiven) lateinamerikanischen Republik Santa Clara errichtet Maos Raketenspezialist General Gi You-gin dort Abschußbasen. Dank vorübergehender Eintracht der Sowjetunion, und der Vereinigten Staaten findet der atomare Weltkrieg nicht statt. Aber in Santa Clara etabliert sich das von China unterstützte kommunistische Regime: unvermeidliche Folge eklatanter wirtschafts- und verteidigungspolitischer Fehlentscheidungen des amerikanischen Präsidenten, der sich im Wahljahr 1976 der öffentlichen Meinung beugte und den bankrotten kleinen Verbündeten fallenließ. So jedenfalls sieht es Botschafter Samuel Hood, in diesem Roman der (allzu) aufrechte Gegenspieler eines (allzu) schwächlichen Präsidenten. Vor dem Senatsausschuß für Auslandsfragen attackiert Hood die „Dummheit und den Zynismus“ der US-Außenpolitik – spektakuläres Finale eines in vieler Hinsicht anfechtbaren, ja konfusen Politicals, das zweifellos manche Komponenten einer inside story enthält, aber auch zu hemdsärmeliger Naivität und gelegentlich zur Kolportage tendiert. Der ehemalige Pressesekretär John F. Kennedys hat hier Erfahrungen verarbeitet, die er anläßlich der Kuba-Krise von 1962 sammelte. Zwar unterscheiden sich die Machtkonstellationen des Jahres 1976 von den damaligen, aber Parallelen sind unübersehbar. Genau betrachtet aber ist das Resultat ein „Gewebe aus Liebe, Haß und Treue, welches den Handlungen von Staatsmännern und Diplomaten zugrunde liegt“. Der Klappentext lügt da nicht, suggeriert nur eben als Qualitätswert, was dem Fachmann Salinger anzukreiden ist: Politik zu diffamieren wie jener Fernseh-Demagoge Joyce in seinem Roman, der „gefühlsmäßig alle Elemente des politischen Spektrums ansprach, von den Revolutionären in der Universität bis zu den Troglodyten der äußersten Rechten“. (Aus dem Amerikanischen von Roland Fleißner; Marion von Schröder Verlag, Hamburg/Düsseldorf; 412 S., 28,– DM) Egbert Hoehl