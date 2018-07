Nichts von dem, was fünf Abende lang in der Bonner Beethovenhalle als audiovisuelle Komponistenporträts gezeigt wurde, war neu, weder filmisch noch kompositorisch. Neu war auch nicht der Gedanke, Musikfilme in den Mittelpunkt einer Veranstaltungsreihe mit zeitgenössischer Musik zu stellen; bei den Donaueschinger Musiktagen hat das beinahe schon Tradition. Neuartig an dieser gewiß unerhört kostspieligen Retrospektive, zu der der Westdeutsche Rundfunk und das Kulturamt der Stadt Bonn erstaunlich viel junges Publikum mobilisieren konnten: Wohl zum erstenmal wurde Gelegenheit geboten, zwischen Live-Aufführung und filmischer Adaption, zwischen der konzertanten Aufführung eines Werkes, einer sich streng an der Partitur orientierenden Filmproduktion oder einer losgelösten, freien optischen Gestaltung unmittelbare Vergleiche ziehen zu können.

Die Frage mußte sich dabei aufdrängen, ob herauszufinden wäre, daß ein autonomes Musikwerk eine Visualisierung verträgt, ob es einer optischen Verdeutlichung bedarf oder ob ihm damit nicht sogar bislang verborgen gebliebene Perspektiven eröffnet und neue Komponenten des musikalisch-gestischen Ausdrucks erschlossen werden.

Vorgestellt wurden: Ligeti mit einem Film und der korrespondierenden Konzertaufführung von „Aventures et Nouvelles Aventures“, Kagel mit „Match“ und „Hallelujah“, Cage mit „Birdcage“ für achtzehn Schallquellen in Simultanaufführung mit der Filmcollage „73’20.958“, Stockhausen mit den „Hymnen“ und Strawinsky mit „Apollon“, einem Leacock-Porträt und „Variationen für Orchester“. Zwar prallten in den sich jeweils bis Mitternacht anschließenden Diskussionen gelegentlich Komponisten und Regisseure mit dem Publikum aufeinander, aber weder Kagel noch der Cage-Porträtist Hans G. Helms sahen sich angesichts der überwiegend freundlich-harmlosen Fragen der Twens und Teens provoziert oder gar überfordert. Selbst Stockhausen war da guter Dinge und die Heiterkeit selber.

Auch im Medium Fernsehen und Fernsehfilm vergeht die Zeit rasch. Sieht man einmal davon ab, daß sich auch der rein akustische Teil von Ligetis „Aventures et Nouvelles Aventures“ auf die Dauer nicht als pures Gold konservieren läßt – schon heute registriert man da mancherlei Rezessionserscheinungen –: Der Regisseur Klaus Lindemann hatte wohl zu recht, wenn er meint, daß derjenige „sehr schnell auf den Bauch“ falle, der sich auf dem von den Komponistenvorlagen, den Partituren total losgelösten Felde experimentellen audiovisuellen Gestaltens versuche. Lindemann ist da ein gebranntes Kind. Vor seinem für das ZDF inszenierten „Aventures“-Film hatte er eine konzertante Studioproduktion gemacht: vor fünf Jahren noch galt sie einmal als signalsetzend.

Aber auch bei Mauricio Kagels Kompositionen ist die Acceleration deutlich erkennbar. Obgleich „Match“ noch keine zehn Jahre alt ist, machte die am zweiten Abend „live“ präsentierte Interpretation (mit Siegfried Palm, Klaus Storck und Christoph Caskel) überraschend deutlich, wie gut diese Komposition an sich ist, wie zeitnah und vorrangig ihre unmittelbare Wiedergabe sich dem selbst ins Absurde gerückten Film (mit der gleichen Besetzung) gegenüber ausnimmt, dem – als Dokument gestempelt – schon heute das Odium des Musealen anhaftet.

Schwieriger wurde das Abwägen zwischen direkter konzertanter Aufführung und (vom Komponisten selber in toto verfertigtem) Filmprodukt bei Kagels „Hallelujah“ (letzteres als eine wie Kagel sagt „visuelle Komposition über die Prämissen einer möglichen Handlung, deren Entwicklung ständigen Expositionscharakter hat. Dazu: vorbildliches Singen und minderwertige Alltagsgeräusche, Bilder mit falscher Inhaltsangabe und empfehlenswerte liturgische Sitten, der blanke Glaube als Mittelpunkt des Ungewissen, die Komik einer Musik in Großaufnahme, die Wirklichkeit als akustisches Paradoxon, das Phantastische im Dauerzustand“). Zwar zeigte der Film der ungemein packenden, konzertanten Darbietung durch die Stuttgarter Schola Cantorum unter Kagels eigener Leitung gegenüber beträchtliche Längen, zumal Kagel hier ja die audio-visuelle Verdichtung derart auf die Spitze treibt, daß der Zuschauer vom Zuhören ständig überfordert wird und schnell einsetzende Ermüdungserscheinungen die Folge sind. Wie stark beanspruchend schon allein das Akustische in diesem Werk ist, vermittelte die in dieser Fassung bisher unbekannte Interpretation auf dem Konzertpodium der Beethovenhalle.

Von Kagel, der in der Artikulation zeitlicher Vorgänge, dem Aneinandermontieren, Vervielfältigen, Übereinanderkopieren, der Beschleunigung oder Verlangsamung, im Auf- und Abblenden wie in den Verzerrungen aller Art sich im Bereich der Audio- und Videotechnik des gleichen handwerklichen Rüstzeugs bedient, unterscheiden sich John Cage und Karlheinz Stockhausen grundsätzlich: Sie drehen keine Filme und sehen in einem anderen Medium keineswegs die McLuhansche Message, nicht einmal Anflüge davon. Fragte man sich nur, wie beide (und erst recht das Strawinsky-Porträt) in jenes anspruchsvolle Programm „Neue Musik und Film“ hineinrutschten, das erklärtermaßen „die Metamorphosen, die Musik in der künstlichen Gestaltung ihrer optischen Eigenschaften erfährt“, darstellen wollte. Bei Cage dann ein wunderlicher Einfall: Die Filmcollage von Hans G. Helms wurde zeitversetzt (acht Minuten) auf vier quadratisch angeordnete Leinwände projiziert, dazu der Ton ständig mit Original und Sound-Environment manipuliert.

Schließlich Stockhausen: Wie passend wäre bei ihm die soeben auf einer internationalen Konzertreise mit dem Kölner Rundfunkchor komplettierte Version der „Momente“ nach dem Film von Luc Ferrari (reportagehafte Probe von 1965) gewesen, um wie vieles mehr hätte die konzertante Wiedergabe der „Stimmung“ (die so eindringlich den Schlußpunkt in der Filmdokumentation von Gerard Patris und Annemarie des Hyes in den Grotten von Jeita markierte) zum Thema beigetragen. Im übrigen hätte sich Stockhausens Farbfilmprodukt „Mantra“ (Südwestfunk) angeboten, für das die in ihm spielenden Brüder Kontarsky leicht verfügbar gewesen wären, und von Pierre Boulez hätte dessen „Telemarteau“ (die in Koproduktion zwischen SWF und BBC London entstandene Fernsehadaption von „Le Marteau Sans Maître“) mit einer Konzertaufführung große retrospektische Bedeutung gehabt.