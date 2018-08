Von Friedrich Wilhelm Hymmen

F. W. Hymmen ist verantwortlicher Redakteur beim Evangelischen Pressedienst Frankfurt (epd) für die Korrespondenzen „Kirche und Rundfunk“ und „Kirche und Fernsehen“

Föderalismus ist teuer. Beim Fernsehen beweist es das ZDF, das – statt „Zweites“ auch „Zentrales Deutsches Fernsehen“ heißen könnte. Es arbeitet billiger als das „Deutsche Fernsehen“ der ARD. Föderalismus ist aber auch verzwickt und konfliktträchtig. Auch insofern muß man seine Qualitäten teuer bezahlen. Auf dem Gebiet des Hörfunks ist der Föderalismus so äugen- und ohrenfällig, daß er manchen Politiker zu der raschen Vorstellung provoziert, man könne durch ein bißchen Abbau, durch ein bißchen Zentralisierung viel gewinnen, vor allem finanziell. Da wir Deutschen nun aber den Vorteil des Föderalismus kennengelernt haben und mit ihm im allgemeinen gut fahren und gut fertigwerden (auf dem Gebiet von Hörfunk und Fernsehen beispielsweise durch den wohltätigen Umstand, daß gegensätzlich orientierte Programme einander ergänzen und in den Tendenzen ausgleichen), sind wir nicht so leicht davon zu überzeugen, daß „Konzentration“ mehr Gewinn als Verlust mit sich bringt.

Dennoch, es gibt einen Sendebereich, der so ungeordnet und so zufällig aufgeteilt ist, daß er nach einer Neuordnung verlangt: der Südwestraum. Aber dieser Bereich wird zu einem Dschungel für den, der sich um eine Neuordnung bemüht oder auch nur auf Erforschung aus ist. Im Südwesten ist das seltsame Dilemma vorzufinden, daß in einem einzigen Bundesland zwei Rundfunkanstalten ihren Sitz haben: In Baden-Württemberg residieren der Süddeutsche Rundfunk (SDR, Stuttgart) und der Südwestfunk (SWF, Baden-Baden), dagegen hat ein großes Land wie Niedersachsen nicht eine einzige Anstalt. Auf der Landkarte sieht man auch, wie absurd die Grenzen des Südwestfunks verlaufen: Es ist das Gebiet der ehemaligen französischen Besatzungszone, von Trier bis Freiburg, von Koblenz bis Tübingen und zum Bodensee – nicht gerade homogen, ja, nicht einmal zusammenhängend. Die zwei Stücke des Gebietes stoßen mit ihren Spitzen unweit von Karlsruhe beinahe aneinander: Die Gebiete von Rheinland-Pfalz und von Südbaden/Südwürttemberg.

So ergab sich bald die Frage: Kann man den Südwestfunk nicht auflösen, um zu „rationalisieren“? Es ist eine oft zu hörende Idee, Rundfunkanstalten zu liquidieren, also durch Konzentration den Aufwand zu verringern. Ob damit auch das Angebot für den Hörer und Zuschauer verbessert würde, gilt als unpassende Frage. Gerade jetzt, da von einer – gewiß unvermeidbaren – Gebührenerhöhung die Rede ist, sind von rechts und links die Empfehlungen zu hören: Statt der neun Landesrundfunkanstalten brauchen wir nur fünf. Beliebt sind derlei Äußerungen im Bereich des großen WDR, und zwar von Seiten des Ministerpräsidenten Kühn und zugleich von seiten des oppositionellen Landtagspräsidenten Lenz.

In Nordrhein-Westfalen hat man gut reden: der WDR würde auf keinen Fall zusammengelegt – mit welcher Anstalt auch? Die Opfer solcher Konzentration wären immer die anderen, vor allem Radio Bremen. Erstens sind die schwach und können sich nicht so wehren (höchstens, was Bremen angeht, mit dem Damoklesschwert, das ständig über dem NDR hängt: Bremen und Niedersachsen machen eine neue Anstalt auf). Und zweitens hört man das Bremer Programm ja höchstens noch in Ostfriesland, und da kommt es ja nicht so drauf an. Daß aber in Norddeutschland sonst einzig der NDR zu empfangen ist (glücklicher Südwesten!) und daß dort selbst der Deutschlandfunk abends ausfällt, weil der Sender Neumünster in fremden Sprachen sendet – daß also die norddeutschen Hörer kaum eine Auswahl haben, und daß Radio Bremen inzwischen längst seine Qualitäten und Traditionen entwickelt hat, wen kümmert es von den Politikern in Düsseldorf? Über das Zusammenlegen mittelmäßiger Heimatblätter regt man sich auf; um den Tod hochrangiger Radioprogramme lohnt es nicht zu klagen. Seltsame Logik, seltsame Auffassung von Föderalismus.

Außerdem sind die Vorstellungen von der Möglichkeit eines Auflösens meist sehr dilettantisch. Die Rechtsansprüche der Angestellten sind zu verlagern, sie erlöschen nicht einfach; die Gebäude sind nicht zu verkaufen oder zu vermieten, die Sendeanlagen müßten von anderen Zentren her mit teuren Leitungen versorgt werden, kurz, der ARD-Vorsitzende Helmut Hammerschmidt konnte kürzlich mit guten Gründen (wenn auch sicher überspitzt) erklären: „Die Auflösung einer Anstalt können wir uns finanziell gar nicht leisten.“