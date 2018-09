Treffen in schummrigen Kaschemmen, dunklen Hinterhöfen und stinkenden Pissoirs – solche und ähnliche Vorstellungen verbinden die sogenannten Normal-Sexuellen mit den Lebensgewohnheiten derjenigen, deren Triebrichtung anders gelagert ist. Daß den Transsexuellen andererseits die gesellschaftliche Außenseiterrolle psychische Pein bereitet, ist meist nur den Psychotherapeuten und den Betroffenen selbst bewußt. Heil und Hoffnung, das – aus eigener Sicht – ungeliebte Äußere abzulegen, erblicken die Homosexuellen häufig in Operationen und schwerkalibrigen Hormonbehandlungen.

Amerikanischen Wissenschaftlern ist es nun zum ersten Male gelungen, die psychosexuelle Triebrichtung eines Transsexuellen dauerhaft zu ändern, ohne in den Hormonhaushalt des Patienten einzugreifen oder das chirurgische Korrekturmesser anzusetzen. Von diesem Behandlungserfolg berichtete ein Forscher-Team der University of Mississippi in der neuesten Ausgabe der Archives of General Psychiatry. Die Therapie, die der Psychologe David H. Barlow, der Psychotherapeut W. Stewart und der Sozialhelfer E. Joyce Reynolds bei einem 17 Jahre alten Jungen anwandten, der Zeitlebens feminin gefühlt und gehandelt hatte, ist so neu nicht, hatte aber bisher nie zu einem dauerhaften Erfolg geführt.

Behutsam brachten die US-Forscher dem Jungen zunächst bei, sein äußerlich sichtbares Verhalten zu ändern. Der Junge lernte maskulin zu gehen, zu stehen und zu sitzen. Dann gingen die Wissenschaftler daran, die Gefühlswelt des Patienten schrittweise umzukrempeln. Mit Hilfe der Aversionstechnik gelang es den Forschern, die Phantasiewelt des Jünglings zu ändern: Immer wenn, der Patient bei den therapeutischen Dia-Vorstellungen zu oft und zu lange männliche Aktbilder betrachtete, erhielt er einen leichten elektrischen Schlag.

Andererseits geizte das Forscher-Team nicht mit Lob, wenn der Junge sich ausgiebig an weiblichen Aktaufnahmen ergötzte. Der Erfolg der kombinierten Kur aus Pawlowscher Konditionierung und Aversionstherapie: Der anfangs depressive Junge sei, so jedenfalls rühmen es die amerikanischen Wissenschaftler, wieder aufgelebt, habe sich in einer High School eingeschrieben und sei eine feste Freundschaft mit einem Mädchen eingegangen.

Daß der Anschluß an das sogenannte Normale auch dauerhaft bleibt, dafür glauben die US-Forscher mittlerweile bürgen zu können. K. K.