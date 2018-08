Martin Bubers Briefe

Von Hans Fischer-Barnicol

Zögernd, nicht ohne Widerwillen, liest man im Nachlaß eines Menschen, den man gekannt hat. Man hat seine Stimme noch im Ohr und kann diesen scheinbar ungetrübten Blick aus verwunderlich schönen, jungen Augen nicht vergessen. Er verleugnete sein Alter nicht, er liebte es vielmehr; hatte es ihn doch nicht davon abgehalten, sich aufs Neue zu verändern.

Gern hätte er es noch einmal versucht und diese Bürde abgeschüttelt, die er für sich selber geworden war. Die leidige Verehrung und den stilisierten Auftrag, den er sich selbst erteilt hatte und dem er nun zu mißtrauen begann wie dem Bart, desssentwegen man ihn zeitlebens für so etwas wie einen Propheten gehalten habe. Gern wäre er die Feierlichkeit, die ihn umgab, losgeworden – wie einst das unechte nun auch das echte Pathos.

Diesen alten Mann, der über sich selber lachen konnte und nicht mehr danach verlangte, Martin Buber zu sein, will ich in Erinnerung behalten. Deshalb habe ich gezögert, den Briefwechsel zu lesen, den Grete Schaeder, Bubers autorisierte Biographin, herausgibt, in drei monumentalen Bänden, beraten vom Verwalter des Nachlasses, Ernst Simon, und assistiert von Rafael Buber:

Martin Buber: „Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten“; Band I: 1897–1918; Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1972; 606 S., 55,–DM.