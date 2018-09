Inhalt Seite 1 — Ein Herr, ein Meister, ein Relikt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am 18. Mai wäre er achtzig Jahre alt geworden. Und er kam uns doch damals schon oft wie ein Achtzigjähriger vor, als er erst sechzig war – so wie meine Generation (1921) den heute Vierzigjährigen als sonderbarer Restbestand aus dem neunzehnten Jahrhundert erscheinen mag.

Literarische und künstlerische Zeitmoden wechseln immer hektischer: Was gestern noch ein vielversprechendes Talent war, ist heute schon wieder passé. Wer wollte darüber nicht, wie Friedrich Sieburg, zum Melancholiker werden.

Er bemühte sich, ruhende Pole zu setzen in der Erscheinungen Flucht. Das Literaturblatt der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" war, solange er es leitete, eine Bastion. Der Literaturteil der ZEIT wurde bewußt als Gegenposition aufgebaut.

Die jüngeren deutschen Schriftsteller waren damals so gut wie vollzählig in der Gruppe 47 versammelt. Die ZEIT wurde ihr Forum. Sieburg sah darin einen abgeschmackten Reklamerummel, der nichts von dem erfüllte, was ihm als "literarisches Ereignis" galt. Später hatte ich manchmal den Eindruck, die Gruppe 47 wollte Sieburg höchst überflüssigerweise nachträglich noch ins Recht setzen.

Die Versuchung läge nahe, jene literarischen Auseinandersetzungen, die ja auch etwas Exemplarisches hatten, heute wieder in Erinnerung zu rufen: Auf der einen Seite Sieburg, befreundet mit dem Verleger und mit dem Chefredakteur der ZEIT; auf der anderen Seite die Redakteure des ZEIT-Feuilletons und ihre Mitglieder, die solche Freundschaften um der Sache, ihrer Sache willen schnöde ignorieren zu müssen glaubten.

Aber es wäre doch zu sehr eigene Sache, als daß uns dabei ganz wohl sein könnte. Andere mögen das Thema aufgreifen, wenn es ihnen interessant genug erscheint.

Wir reproduzieren daher (auf Seite 18) nicht die vielen Briefe, die zwischen Gärtringen (bei Stuttgart), wo Sieburg in stolzer Ferne von der FAZ-Redaktion lebte, und Hamburg hin- und hergegangen sind. Sie sind offenbar auch gar nicht so leicht aufzufinden, und sie würden ein Buch füllen; sondern wir wählen aus den uns von Sieburgs Nachlaßverwalter freundlicherweise zur Verfügung gestellten Briefen zwei aus, die zwei recht charakteristische Einblicke geben: der Literaturredakteur und seine leise rebellierende Mitarbeiterin (Vilma Sturm); der Literaturredakteur und ein gekränkter Autor (Benno von Wiese).