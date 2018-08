Inhalt Seite 1 — Führungskrise in der Opposition Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Rücktritt Rainer Barzels vom Fraktionsvorsitz der CDU/CSU am 9. Mai hat die Opposition in eine schwere Führungskrise gestürzt. In einer Serie von Konferenzen wurden die beiden wichtigsten Personalentscheidungen vorbereitet: die Wahl eines Nachfolgers in der Fraktionsführung an diesem Donnerstag und die Wahl des Parteivorsitzenden auf einem Sonderparteitag am 12. Juni in Bonn.

Barzel war zurückgetreten, nachdem die Fraktion sich in einer Probeabstimmung mit 101:93 Stimmen gegen den UN-Beitritt ausgesprochen hatte, den er befürwortete. Die irritierte Fraktion wählte den Altbundeskanzler Kurt Georg Kiesinger zum kommissarischen Vorsitzenden.

Kurz vor der Wahl des neuen Fraktionsvorsitzenden galt Gerhard Schröder, CDU-Abgeordneter seit 1949 und sechzehn Jahre lang Minister in verschiedenen Ressorts, als Favorit. Im Gespräch waren auch die Abgeordneten Carstens und von Weizsäcker.

Der Rücktritt Barzels vom Fraktionsvorsitz bewog den CDU-Parteivorstand zugleich, die Entscheidung über die künftige Führung der Gesamtpartei schon vor dem Hamburger Bundesparteitag im Oktober herbeizuführen. Bewerber ist bisher neben dem derzeitigen Vorsitzenden Barzel, der seine Kandidatur jedoch noch offengelassen hat, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kohl.

Am entschiedensten hatte der Barzel-Gegner und hessische CDU-Vorsitzende Dregger auf eine Vorverlegung der Wahl gedrängt. Die Zeit bis Oktober sei „zu kostbar“, als daß man sie „ohne die notwendige Entscheidung und ohne wirksame Arbeit verstreichen“ lassen dürfe, In schonungsloser Schärfe forderte er, die Führungsfrage der Union schnellstens zu klären. „Die Umdeutung von Sachfragen zu Personalfragen, die Neigung, die Redlichkeit Andersmeinender in Frage zu stellen, die mangelnde Koordination der Führungsgremien von Partei und Fraktion sind unzumutbar“, erklärte Dregger.

Bei den rheinischen und westfälischen Landesverbänden der CDU macht sich ein Schwund des Vertrauens zu Barzel bemerkbar. Obgleich diese beiden Landesverbände vor zwei Jahren in Saarbrücken den Ausschlag für seine Wahl gegeben hätten, schätzen Vorstandsmitglieder die Vertrauensbasis für Barzel jetzt allenfalls auf die Hälfte der Mitglieder. Mit dem Rücktritt vom Fraktionsvorsitz entfällt außerdem Barzels Hauptargument für seine Kandidatur: Er hatte immer betont, Fraktions- und Parteiführung müßten in einer Hand liegen.

Grundlegende programmatische Differenzen zwischen beiden Konkurrenten werden nicht erwartet, doch wird dem Pfälzer die glücklichere Hand bei der Auswahl seiner Mitarbeiter nachgesagt. Für den Fall seiner Wahl will Kohl sich für den Mitbestimmungsfachmann Kurt Biedenkopf als Generalsekretär (zur Zeit Kraske) entscheiden.