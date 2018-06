In der Bundespartei geht sein Stern auf, in der heimatlichen Bremer SPD will er nicht recht leuchten. Beim Bundesparteitag in Hannover wurde Hans Koschnick, Bremer Bürgermeister und Präsident des Senats, gleich nach Wehner in den Bundesvorstand seiner Partei gewählt, zu Hause mußte er danach bis zur Erschöpfung um das Vertrauen seiner Genossen ringen.