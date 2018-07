Von Ursula Buss

Für den Laien ist das Kürzel BAFöG ein bürokratisches Monstrum – Eingeweihte verbinden damit eine monatliche Zahlung bis zu 420 Mark. Schüler und Studenten, die mit BAFöG nichts anzufangen wissen, kann solche Unkenntnis teuer zu stehen kommen. Denn hinter der unverständlichen Abkürzung verbirgt sich das Bundesausbildungsförderungsgesetz vom Oktober 1971. Und das brachte beträchtliche finanzielle Erleichterungen für die Ausbildung.

Das Hauptziel des Gesetzes, das erst in den letzten Monaten die verwaltungstechnischen Kinderkrankheiten überstanden hat: die Begabtenförderung durch die individuelle Förderung zu ersetzen und eine einheitliche Regelung für alle Ausbildungsstätten zu schaffen. Damit haben vor allem das Honnefer Modell (für Studierende an Hochschulen) und das Rhöndorfer Modell (für Studierende an Höheren Fachschulen) ausgedient.

Das Neue am BAFöG: Jeder Auszubildende hat einen Rechtsanspruch auf eine Förderung seiner Ausbildung, wenn er selber oder seine Eltern nicht über die nötigen Mittel verfügen. Neu ist auch, daß diese Förderung in der Regel ein Zuschuß ist und nicht (wie etwa beim Honnef er Modell) zum großen Teil zurückgezahlt werden muß. Bei der Höhe der Zuschüsse hat sich allerdings wenig geändert: Es gibt nicht mehr Geld als zu Zeiten des Honnefer oder Rhöndorfer Modells. Zwar wurden die einzelnen Beträge gegenüber den alten Sätzen um 10 bis 20 Mark erhöht, dafür sind aber die anzurechnenden Freibeträge in manchen Fällen sogar bis zu 50 Mark niedriger.

Eine wesentliche Verbesserung ist zweifellos, daß das Alter der Geförderten jetzt über 30 Jahre liegen darf. Der Antragsteller soll bei Beginn der gewünschten Ausbildung zwar nicht älter sein als 35 Jahre. Doch „wenn die Art der Ausbildung oder die Lage des Einzelfalles die Überschreitung der Altersgrenze rechtfertigt“, so der einschlägige Paragraph, dann dürfen auch ältere Bewerber noch auf Geld aus der Staatskasse hoffen.

Die bei Dozenten wie Studenten gleichermaßen unbeliebten Honnef-Prüfungen an den Hochschulen gehören dank BAFöG der Vergangenheit an. Es genügt, den Studien- oder Ausbildungsplatz und den Mangel an eigenen Mitteln nachzuweisen, zudem muß nach dem vierten Semester der Dozent die Teilnahme an den Seminaren bescheinigen. Auch bestimmte Fernlehrgänge und unerläßliche Praktika werden jetzt vom Staat gefördert. Dagegen werden für die betriebliche Ausbildung und Weiterbildung andere Geldquellen angezapft. Klaus von Dohnanyi, Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, hat indes Anfang dieses Jahres angekündigt, daß 1974 auch alle Berufsfachschüler auf BAFöG-Hilfe hoffen dürfen.

Gegenwärtig gilt die Förderung für folgende Ausbildungsstätten: