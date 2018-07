Inhalt Seite 1 — Traum vom großen Sprung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Abosch

Die Gewaltdiskussion hält an. Das Bild der Macht in ihren brutalsten Formen lastet auf dem Bewußtsein der Lebenden, die um Auschwitz, Hiroshima, Vietnam wissen und die Eventualität totaler Vernichtung einkalkulieren müssen. Dies Bewußtsein unterscheidet uns von früheren Generationen; damit stellt sich drängender denn je die Frage nach den Mitteln zur Abwehr der Katastrophe, die mit der Aufgabe verknüpft ist, eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Das Thema gewann an Aktualität durch die Neue Linke, die es praktisch und theoretisch aufgriff. In welchem Maße sind Gewalt und Revolution miteinander verbunden? Eine – imposantes Informationsmaterial verarbeitende – Dissertation unternimmt es, darauf eine Antwort zu geben.

Sven Papcke: „Progressive Gewalt. Studien zum sozialen Widerstandsrecht“; Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1973; Bd. 6501; 542 S., 8,80 DM; ebenfalls im S. Fischer-Verlag, 542 S., Ln., 44,– DM.

Dargestellt wird das Wirken der Gewalt seit der großen Französischen Revolution, ihre Funktion in der bürgerlichen Gesellschaft, ihr Stellenwert innerhalb der sozialistischen Theorie, in der bolschewistischen Revolution bis zur Gegenwart. Papcke diagnostiziert Gewalt als Bekundung „struktureller Sozialdefekte, die entweder apathisch erduldet oder durch ein mentales Gewalttraining ausgeglichen werden sollen ... Historische sowie aktuelle Gewaltsamkeit stellt sich dar als Rollenerfüllung aggressiver Gesellschaftsmuster.“

Zustimmend wird Marcuse zitiert: „Der kapitalistische Wohlfahrtsstaat ist in seinem Kern ein Rüstungsstaat. Er braucht einen Feind, einen totalen Feind; denn die Perpetuierung der Knechtschaft... angesichts der neuen Möglichkeiten von Freiheit aktiviert und intensiviert in dieser Gesellschaft eine elementare Aggressivität“. Selbst der milde Pestalozzi äußerte: „Das Unrecht der Welt endet allenthalben nur durch Gewalt.“

Marx und Engels zufolge „ist eine massenhafte Veränderung der Menschen selbst nötig, die nur in einer praktischen Bewegung, in einer Revolution vor sich gehen kann“. Als Modell dient die Französische Revolution, die Gewalt als „Änderungsrationalität“ demonstriert. Doch daran entzündete sich ein Streit, der die moderne Arbeiterbewegung zerreißt.

Das Jakobinertum ist nicht unangefochten: Marxisten und Anarchisten sind konfrontiert, bevor das kommunistische Schisma den Konflikt nochmals ausdrückt. Papcke findet bei Robespierre selbst den Begriff der „progressiven, Gewalt“, für ihn ein unterscheidendes Mittel der Emanzipation. Aber er unterläßt es, den sich hier enthüllenden Widerspruch zu analysieren. „Progressive Gewalt“, keine konstante Größe, vermag in reaktionäre Gewalt umzuschlagen.