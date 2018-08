Inhalt Seite 1 — Was geschah nach dem großen Knall? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Günter Haaf

In den Augenblicken nach der Stunde Null unseres Universums, so sagt die favorisierte Theorie der Astronomen, wurden die Weichen für die spätere Entwicklung des Weltalls gestellt. Nach dem alles in Gang setzenden „Urknall“, im Englischen big bang genannt, spritzte demnach die eben entstandene Materie mit ungeheurer Gewalt nach allen Seiten auseinander – und fliegt heute noch, nach (geschätzten) 15 Milliarden Jahren, mit annähernder Lichtgeschwindigkeit vom einstigen Zentrum weg.

Doch der schöne Knalleffekt der Himmelsforscher hat eine andere, ebenfalls sehr schöne Hypothese zum Gegner. Unsere Welt soll nämlich nicht nur aus der gewohnten Materie bestehen, bei der in jedem Atomkern stets eine positive Ladung vorherrscht, das darum kreisende Elektron jedoch negativ gepolt ist. Im Gegenteil: Für jedes Stückchen der uns bekannten Materie müßte es, wie Astronomen vermuten, irgendwo im Universum ein gleichsam spiegelbildlich verkehrtes Teilchen Antimaterie geben. Bei der Antimaterie, die in großen Elementarteilchenbeschleunigern auch in winzigen Mengen künstlich hergestellt werden kann, ist der Atomkern negativ und das darum kreisende Teilchen – ein Positron – positiv geladen.

Beide Materieformen sind sich freilich so feindlich gesonnen, daß sie sich bei gegenseitiger Berührung vollständig in Energie auflösen – und mithin, die gewaltigste Kraftquelle im Weltall darstellen, noch einhundertmal energiereicher als beispielsweise die Kernfusion (die immerhin unsere Sonne jahrmilliardenlang leuchten läßt). Materie und Antimaterie hätten jedoch, soll die Urknalltheorie der Wahrheit entsprechen, zur gleichen Zeit im big bang entstehen müssen. Das aber – und damit plagen sich die Astronomen seit Jahren herum – würde die sofortige Zerstrahlung der eben erst entstandenen Materie/Antimaterieteilchen in energiereiche Gammastrahlung bedeutet haben: Die stoffliche Welt hätte sich augenblicklich in einem ebenso großen Knall wieder aufgelöst.

Nun scheint der dunkle Prozeß der Weltwerdung aufgehellt zu werden. Am 30. April trafen sich Astronomen und Astrophysiker zu einem „Internationalen Symposium und Arbeitstreffen über Gammastrahlen-Astronomie“ im Goddard Space Flight Center der US-Raumfahrtbehörde Nasa in Greenbelt in Maryland. Die Vertreter des sehr jungen Astronomiezweiges – die kurzwelligen Gammastrahlen werden von der Erdatmosphäre absorbiert und können nur im Weltall empfangen werden – vernahmen mit einiger Erleichterung, was ihre Kollegen Floyd Stecker vom Goddard Space Flight Center und Jean-Loup Puget vom Pariser Observatorium über Urknall und Antimaterie zu sagen hatten.

Denn Stecker und Puget brachten in ihrer Theorie quasi Feuer und Wasser zusammen, ohne daß die Szene vernebelt wurde: Das Universum besteht aus Materie und Antimaterie, und beide entstanden zur gleichen Zeit im Urknall, ohne sich gegenseitig völlig zu vernichten.

Den Schlüssel zur Lösung des scheinbar paradoxen Schöpfungsablaufs entdeckte vor über einem Jahr der Physiker Roland Omnes vom Laboratorium für theoretische und hochenergetische Physik im französischen Orsay. Omnes überwand die Geisteshürde, indem er eine Übergangsphase in den Prozeß der Weltwerdung einsetzte, bei der sich Blasen – ähnlich den Dampfblasen in Flüssigkeiten – in der Urmaterie gebildet haben mußten, die wiederum Materie von Antimaterie fernhalten konnten.