Von Wolfram Siebeck

Mein merkwürdiger Beruf, den manche nur für eine Entschuldigung dafür halten, daß ich spät aufstehe und tagsüber versonnen im Garten sitze, bringt nicht nur große Gefahren mit sich (Briefe von Lesern, die mal wieder alles mißverstanden haben), sondern manchmal auch überraschende Vorteile. Letztere genoß ich unlängst, als beflissene Lakaien in einem luxuriösen Schloßhotel an der Loire meine Koffer in ein zweistöckiges Zimmer trugen. Die Berufsbezeichnung „Journalist“ auf dem Anmeldeformular hatte hier in der Marmorhalle sicherlich Seltenheitswert.

„Werden Sie heute abend bei uns dinieren, Sir?“ Die Frage wurde mir in jenem Englisch gestellt, das Amerikaner so hinreißend finden, wenn es aus dem Mund von Leslie Caron kommt, das sie aber affig nennen, wenn es ein Maître d’hotel an ihnen ausprobiert.

Dennoch war ich unvorbereitet, als ich abends in die Bar geriet. Irgendwie haben sie es geschafft, daß man nicht direkt im Speisesaal landet, sondern dort, wo man erst einmal einen Dry Martini bestellen kann. Man – das sind die amerikanischen Hotelgäste. Daß Henry Ford hier schon gewohnt hat, wußte ich vorher. Daß ihm aber so viele Landsleute nacheiferten, überraschte mich doch.

Von der Furcht beherrscht, unzumutbare hygienische Verhältnisse anzutreffen, und die Warnungen im Ohr, daß europäische Schlitzohren nur darauf aus seien, ihnen die abgewerteten Dollars abzuknöpfen (von denen sie immer noch große Mengen haben), drängen sie sich schutzsuchend in den Bars der teuren Schloßhotels und trinken vor dem Abendessen Dry Martinis. Zum Essen trinken sie dann nur Eiswasser.

Vor 300 Jahren hat sich Vatel, der Koch des Fürsten von Condé, in sein Schwert gestürzt, weil die Fische für ein Festbankett nicht rechtzeitig geliefert worden waren. Ich wüßte gern, was aus dem Weinkellner geworden ist, der zum erstenmal in einem französischen Restaurant der Zwei- oder Drei-Sterne-Kategorie mit dem Wunsch nach Eiswasser in die Küche geschickt wurde. Hier, hinter der klassizistischen Schloßfassade, ist man nicht mehr so sensibel. Was da an Salzstreuern und Ketchup-Flaschen zum Essen verlangt wurde, hätte sonst eine Selbstmordwelle unter dem Küchenpersonal auslösen müssen. Vielleicht war es auch die von einem Vierertisch bestellte halbe Flasche Rose („That pink wine“), die das Schlimmste verhütete.

Ich weiß sehr wohl, daß man deutsche Touristen in Frankreich daran erkennt, daß sie zuviel Wein trinken. Das war schon 70/71 so und hat sich wenig geändert. Aber wenn sie steifbeinig und zufrieden lallend die Hochburgen französischer Kochkunst verlassen, sind sie dem irdischen Glück sehr nahe. Die mißtrauischen Tischnachbarn aus Übersee hingegen lassen sich höchstens zu der Feststellung hinreißen, daß es – vor allem wegen der wundervollen Kerzenleuchter auf den Tischen – „fast so gut wie im Country Club in Colorado Springs“ gewesen sei.

Wer weiß, vielleicht stimmt es sogar. Ich war noch nicht in Colorado Springs., Obwohl doch mein merkwürdiger Beruf mich manchmal in große Gefahren stürzt.