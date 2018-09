Von Klaus-Peter Schmid

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So belehrte Altvater Lenin seine Zeitgenossen. Doch was ist zu tun, wenn für Kontrolle keine Möglichkeit besteht, für Vertrauen kein Grund? Es bleibt nur Ratlosigkeit, wenn nicht Resignation.

Dies ist nicht die Moral einer geistvollen Parabel. Es ist das Fazit aus einem politischen Lehrstück, dessen Zuschauer wir alle sind, ohne es zu wollen. Ort der Handlung: der Vordere Orient. Die Hauptakteure: Scheiche, Emire und Potentaten verschiedenster Couleur, die ihre immensen Schätze feilbieten. Ihre Gegenspieler: Bosse, Manager, Politiker, allesamt auf die Schätze aus dem Orient angewiesen. Es wird gestritten, gepokert, verhandelt, geblufft – um Erdöl. Der Titel des brisanten Stückes: Die katholische Ehe. Der wahre Inhalt: Scheidung auf arabisch.

Die Handlung ist schnell erzählt. Entwicklungsländer in Nahost und Nordafrika entdecken zu ihrem Erstauen, daß sie mit Rohöl Weltpolitik machen können. Die Industrieländer in aller Welt, vor wenigen Jahren noch Herren über diese Reichtümer, sehen sich unvermittelt in der Rolle von Bittstellern. Der offene Konflikt läßt nicht lange auf sich warten, beide Seiten rasseln mit dem Säbel, drohen mit Repressalien.

Doch ein Happy-end scheint sich anzubahnen: Die Ölherren akzeptieren eine „katholische Ehe“, eine unaufkündbare Allianz der Kontrahenten auf lange Sicht. Das Glück währt indes nur kurze Zeit, die Katastrophe naht: Schon wenige Monate nach dem vielversprechenden Bündnisschluß wird die Parnerschaft aufgekündigt. Die Scheidung auf arabisch ist in vollem Gange. Der Ausgang der Tragikomödie bleibt – wie sich das für ein modernes Drama gehört – offen, läßt aber kaum Platz für Optimismus.

Sicherheit ist das Schlüsselwort im internationalen Ölpoker, dem es an Theatralik und Dramatik gewiß nicht fehlt. Doch sicher scheint im Augenblick nur eins zu sein: Abmachungen (und seien sie noch so offiziell und feierlich) sind nicht viel mehr wert als das Papier, auf dem sie stehen. Gerade in jüngster Zeit gaben die Mitgliedsländer des Ölexportkartells OPEC erneut zu erkennen, wie wenig sie sich an Versprechungen gebunden fühlen.

Der jüngste Streit zwischen den Ölländern und ihren Kunden entzündete sich an der Dollarabwertung im Februar. Die OPEC-Herren verlangten höhere Preise für ihr Rohöl – mit gutem Recht. Denn die Lieferverträge werden ausschließlich in der amerikanischen Währung abgeschlossen. Die Araber können also bei einer Dollarabwertung mit ihren Erlösen weniger Importgüter kaufen.