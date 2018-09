Von Altiero Spinelli

Bedenkt man die Umstände, unter denen 1941 die Atlantik-Charta verfaßt und von der Öffentlichkeit aufgenommen wurde, so muß man wohl bezweifeln, daß es angebracht ist, heute von einer neuen Atlantik-Charta zu sprechen, wie dies Henry Kissinger in seiner Rede vom 23. April getan hat. Nicht, daß es an Stoff für eine neue Version fehlte; doch ist zweifelhaft, daß unsere Staatsmänner heute eine moralische Verdammung politischer Regime wie des griechischen oder spanischen oder eine Verurteilung der fortdauernden Besetzung der Tschechoslowakei’ und der Intellektuellenverfolgung in der Sowjetunion in eine neue Atlantik-Charta aufnehmen könnten. Auch ist schwer vorstellbar, daß die neue Charta etwa eine wirkliche Verpflichtung zur Abschaffung der Fließbandarbeit in den fortgeschrittenen Industrieländern enthielte oder die Forderung, einen bestimmten Anteil jeder Erhöhung des Bruttosozialproduktes der großen Industriestaaten an die Entwicklungsländer abzuführen. Wenn jedoch eine verpflichtende Antwort auf derlei Probleme ausbliebe, dann wäre es besser, nicht an eine neue Charta zu denken. Sie würde das Unbehagen, das die europäisch-amerikanischen Beziehungen belastet, eher verschleiern als vertreiben.

In seiner Rede hat der Berater des Präsidenten freilich die Themen aufgeführt, die Washington demnächst mit seinen europäischen Partnern zu diskutieren gedenkt: europäische Verteidigung, Weltwährungssystem, Welthandelsordnung, ferner neue Probleme wie die Energieversorgung, die eine Zusammenarbeit erforderlich machen, und auch die Pflichten der fortgeschrittenen Industriestaaten gegenüber den Entwicklungsländern. Alle diese Themen betreffen gemeinsame Aufgaben, deren Regelung umstritten ist und daher jetzt neu durchdacht und umgestaltet werden muß.

Weder Europa noch die Vereinigten Staaten sind heute noch, was sie waren. Das, Gewicht der Vereinigten Staaten in der Welt ist, absolut gesehen, gewachsen; relativ aber ist es geringer geworden. Das Gewicht Westeuropas ist demgegenüber sowohl absolut wie relativ gestiegen. Kissinger hat also recht, wenn er von einem neuen Gleichgewicht spricht, das zwischen den Sonderinteressen und den gemeinsamen Interessen der atlantischen Partner hergestellt werden muß. Auch ist ohne weiteres einzuräumen, daß jedes Thema bestimmte weitere Sonderbeziehungen der Europäer und Amerikaner mit anderen wichtigen Staaten einschließt.

So wird die Gestalt und die Dimension der europäischen Verteidigung hauptsächlich von der Art der Beziehungen abhängen, die die atlantischen Länder mit der Sowjetunion herzustellen vermögen. Das bedeutet nicht nur, daß die Vereinigten Staaten zu den Verhandlungen über die Europäische Sicherheit zugezogen werden, die ja vor allem die Formen der wirtschaftlichen und technologischen Kooperation zwischen Ost und West betreffen; es bedeutet auch, daß die Europäer zu den Verhandlungen über die Kontrolle und den Abbau der Rüstung hinzugezogen werden müssen. Und zweifelsohne muß Japan eng an der Ausarbeitung und der Ausführung der neuen weltweiten Währungs- und Handelsabreden beteiligt werden.

Schließlich ist auch anzuerkennen, daß Kissinger recht hat, wenn er sagt, daß die einzelnen europäisch-amerikanischen Probleme derart miteinander und mit den übrigen Weltproblemen verflochten sind, daß ein globaler Lösungsversuch sich als notwendig erweist. Die richtigen Größenordnungen dessen, was ein jeder gibt und nimmt, lassen sich nur in einer Gesamtschau berechnen. Dies gilt besonders für die Europäer: Der noch ziemlich embryonale Zustand der Europäischen Union erfordert eine präzise, klare und ständige Bemühung um eine globale Aktion, wenn man nicht will, daß der europäische Standpunkt sich in den einzelnen Verhandlungen verflüchtigt und in einem Haufen unterschiedlicher, ja widersprüchlicher Positionen untergeht.

Wo liegen nun die kritischen Punkte im europäisch-amerikanischen Dossier? Da ist zum einen die neue Weltwährungsordnung. Sie setzt vor allem voraus, daß der Dollar schnell zur Konvertibilität zurückkehrt und schrittweise aufhört, die privilegierte Währung des internationalen Warenverkehrs zu sein. Doch die Währungsordnung kann sich nicht auf die Sanierung der Dollarpolitik beschränken. Vielleicht wird es notwendig sein, ein Paket von Maßnahmen zu beschließen, welche die Bindung und die Anpassung der Währungsparitäten, die allgemeine Konvertibilität der Währungen, die Versorgung der Welt mit liquiden Mitteln, die Kontrollen der kurzfristigen Kapitalbewegungen, die Gleichartigkeit der Rechte und Verpflichtungen aller Partner des Systems betreffen. Nichts von alledem wird in Angriff genommen werden können, solange der Dollar im Mittelpunkt des Währungssystems bleibt und auf Grund einseitiger Entscheidungen Washingtons seinen Wert zu ändern vermag. Ohne Währungsordnung aber kann man nicht mit einem gedeihenden internationalen Handel zwischen offenen Wirtschaften rechnen.