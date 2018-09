Inhalt Seite 1 — Jenseits von Export und Import Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Otto Eglau

Über eine Stunde rühmte Leonid Breschnjew vor den in den Bonner Kanzlerbungalow geeilten Industriebossen die verborgenen Reichtümer seiner Heimat. Der schwärmerische Vortrag gipfelte in einer konkreten Offerte: „Wir haben die Bodenschätze, ihr das Know-how, da läßt sich doch einiges machen.“

Etwas nüchterner faßte ein Teilnehmer des Gesprächs, der Chef des bundeseigenen Salzgitter-Konzerns, Hans Birnbaum, die Rede des sowjetischen KP-Chefs an die deutschen Wirtschaftsführer zusammen: „Breschnjew hat uns ein großes langfristiges Konzept vorgestellt, das sich über 40 bis 50 Jahre erstrecken soll und die Hebung der sowjetischen Bodenschätze bis an die chinesische Grenze vorsieht.“

Zu einem wirklichen Dialog zwischen dem Kremlchef und den Vertretern der deutschen Industrie kam es in der zweistündigen Zusammenkunft nicht. Breschnjew beherrschte auch in diesem Kreis souverän allein die Szene. Konkreten Fragen gegenüber erklärte sich der gelernte Hütteningenieur als nicht genügend sachverständig und verwies statt dessen auf seinen Außenhandelsminister Patolitschew.

Der geballte Charme des jovialen Parteichefs vermochte die nüchternen Konzernmanager jedoch nicht in die hier und da zu registrierende Osthandelseuphorie zu versetzen. Hierzu ist das Geschäft mit den Sowjets zu mühsam, die Aussicht, daß sich durch die Breschnjew-Visite in diesem Punkt ein spektakulärer Wandel anbahnen könnte, gering. Gemessen an der politischen und publizistischen Bewertung des Rußlandgeschäfts ist der deutsch-sowjetische Warenaustausch noch immer unbedeutend. Vom gesamten Außenhandel der Bundesrepublik macht er derzeit kaum mehr als ein Prozent aus.

Parteichef Breschnjew war höchst erstaunt, als ihn das Kaufhof-Vorstandsmitglied Schulz-Klingauf in Bonn darauf hinwies, daß von den Lieferungen aus der Sowjetunion nur ein Promille auf Konsumgüter entfallen. Nach wie vor entsprechen die drüben angebotenen Dinge des täglichen Lebens in qualitativer und modischer Hinsicht nur selten unseren Ansprüchen.

Solange die Russen auf dem deutschen Markt nicht soviel absetzen können, wie sie bei uns beziehen, und an einer chronischen Devisenknappheit leiden, ist mit einer zügigen Ausweitung des deutsch-sowjetischen Handels nicht zu rechnen. Weil Breschnjew dies weiß, warb er bei seinem Besuch verstärkt um den Abschluß neuer Kompensationsgeschäfte. In der weniger konkreten Kommuniquesprache wird dieser Ausweg mit dem Wunsch nach erhöhter Kooperation ausgedrückt, fast so etwas wie eine Art Wunderformel in den jüngsten Wirtschaftsbeziehungen beider Länder.