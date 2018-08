Eines der schwierigsten Reformvorhaben, das dem Bundestag bisher vorgelegen hat, wurde am vorigen Donnerstag nach erster Lesung an die Ausschüsse überwiesen: die Gesetzentwürfe zur Neufassung des Abtreibungsverbotes (Paragraph 218 des Strafgesetzbuches). In sachlicher Atmosphäre, aber ohne Überbrückung der Gegensätze hat der Bundestag vier parlamentarische Gesetzentwürfe diskutiert. Die Regierung verzichtete auf einen eigenen Vorschlag, da sich die Haltung von Bundesjustizminister Jahn mit dem zweiten der vier Modelle weitgehend deckt:

Die Koalitionsmehrheit befürwortet die Fristenlösung, das heißt Straffreiheit bei jedem Schwangerschaftsabbruch nach Beratung in den ersten drei Monaten. Der Grundgedanke ist, der illegalen Abtreibung durch Kurpfuscher vorzubeugen. Flankierende Maßnahmen sollen soziale Bedrängnis vermeiden helfen.

27 SPD-Abgeordnete plädieren für einen Katalog von vier Verbotsausnahmen. Legal bleibt der Schwangerschaftsabbruch bei schwerwiegenden medizinischen, erbbiologischen, ethischen (Vergewaltigung) und sozialen Gründen. Auch Bei Eingriffen, die nicht durch diese Punkte gedeckt sind, soll die Frau straffrei ausgehen, nicht aber der Arzt.

Die Oppositionsmehrheit verfichtet ein abgeschwächtes Indikationenmodell bei dem der soziale Beweggrund für Eingriffe entfällt.

Eine Minderheit von 27 Unionsabgeordneten beharrt weitgehend auf dem geltenden Recht. Nur medizinische Notfälle werden danach anerkannt. Allerdings will dieser Entwurf diejenigen von Strafe freistellen, die „in besonderer Bedrängnis“ gehandelt haben. Der Denkansatz sei dabei „Gnade und Barmherzigkeit“, der aber nicht mit den Gründen für eine soziale Indikation gleichgesetzt werden soll.

Ob die Fristenlösung schließlich Gesetz werden wird, ist ungewiß. Die CDU/CSU-Mehrheit im Bundesrat wird dieses Modell ablehnen.

Auch außerparlamentarisch geht der Meinungskampf um den Paragraphen 218 weiter. Das Bundestagspräsidium und der Petitionsausschuß wurden mit hunderttausend Eingaben überschwemmt. Alle 42 FDP-Abgeordneten beklagten in einem Brief an Kardinal Döpfner, der Vorsitzenden der Deutschen Bischofskon ferenz, daß Argumentationen in katholischen Gemeinden und Organisationen „Sachlichkeit, intellektuelle Redlichkeit und demokratische Toleranz in wachsendem Maße vermissen lassen“.