Von Dieter Buhl

Die entscheidende Frage ist noch immer unbeantwortet: Welche Rolle spielte Richard Nixon in der Watergate-Operation, wieviel wußte er von den unsauberen Machenschaft ten seiner Mitarbeiter, hat er sie gar selber angeordnet oder zumindest gutgeheißen? Immer mehr Institutionen beteiligen sich inzwischen an der Suche nach der Antwort: Der Sonderausschuß des Senats hat in der vergangenen Woche mit den öffentlichen Anhörungen begonnen, die vom Fernsehen in jede amerikanische Wohnung übertragen werden; der außenpolitische Senatsausschuß befragt ebenfalls mögliche Zeugen oder Mitwisser der Affäre; eine Grand Jury versucht in einer Art Voruntersuchung festzustellen, ob gegen verschiedene Mitglieder der Nixon-Administration Gerichtsverfahren angestrengt werden müssen; vor mehreren Gerichten laufen straf- und zivilrechtliche Prozesse gegen ehemalige’Mitarbeiter des Präsidenten; und schließlich verfolgt die Presse mit unvermindertem Elan die Spuren des Skandals, der von ihr entdeckt wurde.

Bei diesen Ermittlungen werden Tag für Tag. neue Verbrechen und Unregelmäßigkeiten aufgedeckt, die das Nixon-Regime immer mehr bloßstellen und den ersten Anlaß der Untersuchungen, den Einbruch in das Parteihauptquartier der Demokraten, längst wie einen weniger gravierenden Betriebsunfall erscheinen lassen. Watergate ist inzwischen vielmehr zu einem Synonym für eine weitverästelte Geheim- und Spionageorganisation geworden, dessen Konturen immer beängstigendere Ausmaße annehmen.

Schon jetzt ist ein ganzer Katalog von Verbrechen aufgedeckt worden, die hohe Regierungsbeamte bis hin zu den beiden ehemaligen Ministern Mitchell und Stans zur Last gelegt werden. Sie reichen vom Einbruch, Diebstahl und der Vernichtung von Beweismaterial über Geheimbündelei, Bestechung und Unterschlagung bis zum Meineid.

Vor allem mit Hilfe der öffentlichen Anhörungen des Senats-Sonderausschusses soll nun eine Schneise in das Gespinst aus Beschuldigungen und Verdächtigungen geschlagen werden, selbst auf die Gefahr hin, daß sie den Blick auf einen mitschuldigen Präsidenten freigibt. Der Vorsitzende des Ausschusses, der demokratische Senator Ervin, hat keinen Zweifel daran gelassen, daß er den Watergate-Dschungel ohne Rücksicht auf hohe und höchste Persönlichkeiten des Staates lichten will. Und er kann sicher sein, daß die drei republikanischen Mitglieder des siebenköpfigen Untersuchungsgremiums die Axt der Aufklärung möglicherweise noch härter anlegen werden als er selber.

Schon bei den ersten Vernehmungen im Säulensaal auf dem Capitol ist das Weiße Haus stark belastet worden. Es verstärkte sich der Eindruck, daß die Watergate-Operation und die nachfolgenden Verdunkelungsversuche vom "Politbüro" (James Reston) dieser Administration abgesegnet waren. Wie bei den anderen Ermittlungsverfahren hat sich auch bei den Senatsverhören eine Art von Mitläufersyndrom offenbart. Fast jeder der bis jetzt vor die diversen Gremien geladenen Zeugen berichtete, daß er in gutem Glauben gehandelt habe.

Die "Prätorianergarde" des Präsidenten, die engsten Mitarbeiter Nixons, Haldeman und Erlichman, Justizminister Mitchell und Rechtsberater Dean, hat sowohl bei der Planung der Untergrundaktionen als auch bei den nachfolgenden Vertuschungsversuchen die Autorität des Weißen Hauses skrupellos ausgenutzt. Vor der Ausführung der Verbrechen wurden die eigentlichen Akteure von diesen Hintermännern mit dem Hinweis auf vermeintliche Gefahren für Staat und Regierung mobilisiert. Nach dem Bekanntwerden der Straftaten wurden ihnen Strafmilderung in Aussicht gestellt und Gelder angeboten, wenn sie die Schuld widerspruchslos auf sich nehmen würden. Ihrem "guten Glauben" ist kräftig nachgeholfen worden.