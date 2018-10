Von Josef Müller-Marein

Die Straße, in der ich wohne, sollte man besser eine "Gasse" nennen. Sie heißt Rue de l’Echaudé und liegt am linken Seine-Ufer im Quartier Saint-Germain-des-Pres, also mitten in Paris. Sie ist eng und alt. Und ich bin um diese Gegend zu beneiden, die von Menschen aus der Fremde wegen der Restaurants, Bars und Cafés viel besucht wird.

Ja, ich habe oft gehört, daß ich um diese Gegend zu beneiden sei. Und es sind die schlechtesten Kenner von Paris nicht, die das behaupten. Biegt man beispielsweise links in die nächste Straße ein, in die Rue Jacob, so sieht man bald ein Haus mit einer Tafel: Hier wohnte Richard Wagner, als er versuchte, in Paris die Oper "Tannhäuser" durchzusetzen. Hier spazierte in Hosen George Sand, die mit dem Dichter Musset und den Musikern Chopin und Liszt befreundete Schriftstellerin, wobei sie kräftige Zigarren rauchte. Hier steht ein Haus, das im Leben Balzacs eine so traurige Rolle spielte: Der hatte, wie mancher Schriftsteller heute, den Eindruck, daß die Verleger an seinen Werken unverhältnismäßig mehr verdienten als er selber. So machte er sich in der Rue Visconti mit eigenem Verlag und eigener Druckerei selbständig, wobei er eine Pleite erlitt, an der er sein Leben lang abzahlen mußte.

So steckt die Gegend, in der ich wohne, voll biographischer Merkwürdigkeiten. Der Wandelnde blättert hier sozusagen mit den Beinen in der Kulturgeschichte. Auch heute noch hausen die Verleger in unserem Dreh. Und mit Recht gibt es hier auch die vielen Kunstläden, da doch zum Beispiel ganz in der Nähe der große Delacroix sein Atelier hatte: am Furstemberg-Platz, diesem Ort, der so lieb und klein und viereckig und mit seinen großen und drei jungen Bäumen und seinen altmodischen Straßenlampen in der Mitte speziell das Entzücken der weiblichen Paris-Kenner ist.

Ich sollte auch noch erwähnen, daß unsere Pfarrkirche Saint-Germain-des-Pres das älteste Gotteshaus von Paris ist. Aber wie trist sie neuerdings leuchtet! Nachdem sie lange Widerstand geleistet hat, ist sie schließlich doch dem Zuge der Zeit und dem Beispiel der Kathedrale Notre Dame gefolgt: Sie stellt sich den Blicken mit schön gereinigten Mauern dar.

Es sind nun mehr als zehn Jahre vergangen, seit de Gaulles Kultusminister André Malraux auf die Idee kam, die Stadt müsse gesäubert werden. Zuerst sah man Leute auf hohen Gerüsten hinter Zeltbahnen mit Gebläseapparaten arbeiten, aus denen schaumiges Wasser quoll. Lange Zeit rückte man nur den staatlichen und städtischen Prachtgebäuden zu Leibe. Aber bald hörte man, daß alle Hausbesitzer gezwungen seien, ihre Wände aufputzen zu lassen.

"Na, das werden wir erst einmal sehen!" sagten damals stolz die Leute von der Rue de l’Echaudé. Und dasselbe sagten die Leute in den Nachbarstraßen, die so schöne Namen haben wie Rue de Buci oder sogar Gît-le-Cceur (Hier ruht das Herz).