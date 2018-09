Diese Zahlen kommen zur rechten Zeit. Gerade sind nämlich die Finanz- und Bildungspolitiker von Bund und Ländern dabei, die ohnehin schmalen Etats für Schulen und Hochschulen noch weiter zu beschneiden, da wird im jüngsten Bericht des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften in Luxemburg schwarz auf weiß nachgewiesen: Von den früheren sechs EWG-Partner-Staaten hat die Bundesrepublik schon immer am wenigsten für Bildung und Wissenschaft ausgegeben.

1960 lag sie mit neun Prozent der laufenden Gesamtausgaben am Ende der Länderskala; 1970 bildete sie mit elf Prozent weiterhin, das Schlußlicht. Diese Rate ist sogar noch niedriger als diejenige, die alle anderen Länder außer Frankreich bereits vor zehn Jahren erübrigten; damals ließen sich zum Beispiel Italien und Belgien ihr Bildungswesen schon 15 Prozent der Gesamtausgaben kosten, und heute werden in den anderen Staaten rund 19 Prozent bereitgestellt.

Die knappen DM-Ressourcen haben sich so negativ in Schulstuben und Hörsälen ausgewirkt; daß das westdeutsche Bildungswesen von der Vorschule bis zur Hochschule im Vergleich der sechs EG-Staaten fast ausschließlich auf einem der hinteren Plätze, wenn nicht auf dem letzten Platz liegt:

• Die Zahl der Drei- bis Fünfjährigen, die einen Kindergarten oder einen Schulkindergarten besuchen, hat sich im vergangenen Jahrzehnt (1960 bis 1970) zwischen Rhein und Elbe am wenigsten erhöht und rangiert weit hinter den Werten der anderen Länder. Bei uns besuchten 1970 knapp 39 von 100 Kindern eine Vorschule, in Belgien waren es 98, in Frankreich 86, in den Niederlanden 68 und in Italien und Luxemburg je 51. Doch obwohl es in Westdeutschland nur so wenige waren, mußte eine „Lehrkraft“ weitaus die größten Gruppen betreuen – etwa jeweils zehn Kinder mehr als in den Nachbarländern.

Bereits vor zehn Jahren wurden in den westdeutschen Haupt-, Real- und Oberschulen und in den berufsbildenden Vollzeitschulen (Berufsfachschule, Fachoberschule, Berufsaufbauschule) mit Abstand die meisten Schüler von einem Lehrer unterrichtet, durchschnittlich 23. Daran hat sich auch in den letzten, zehn Jahren nichts geändert: 1970 mußte ein bundesdeutscher Pädagoge ebenfalls immer noch doppelt so viele Schüler unterrichten wie ein italienischer oder ein niederländischer – denn in den anderen Ländern wurden • weitaus mehr Lehrer ausgebildet und angestellt als in Deutschland.

Im Hochschulbereich sind die Studentenzahlen zwischen 1960 und 1970 in allen sechs Staaten stark angestiegen – jedoch an den vom totalen Numerus clausus bedrohten westdeutschen Hochschulen längst nicht am stärksten. Mit einem Plus von 510 000 war die Zunahme in Frankreich zweimal so groß wie in der Bundesrepublik (plus 260 000), und auch in Italien, den Niederlanden und in Belgien war der Anstieg prozentual höher.

Mit diesen Ergebnissen haben die EG-Statistiker also schlechte Zensuren für das westdeutsche Bildungswesen errechnet. Sie bestätigen, was vor eineinhalb Jahren die Experten der Internationalen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) herausgefunden haben: „Die Bundesrepublik ist eine reiche und wohlhabende Nation. Im großen und ganzen hat sie in den letzten zwanzig Jahren auf dem Bildungssektor zu wenig investiert.“

Die OECD-Kritik hat die verantwortlichen Politiker so wenig beeindruckt, daß sie, die Bildungsbudgets nun wieder zusammenstreichen – ohne Rücksicht darauf, daß sie beim Kürzen für westdeutsche Schüler, und Studenten stets den kürzeren ziehen. Vielleicht haben die EG-Zahlen noch einen gewissen positiven Einfluß: Was in anderen Ländern seit Jahren möglich ist und auch praktiziert wird, das kann doch hierzulande nicht unmöglich sein.

Hayo Matthiesen