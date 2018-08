Berlin

Wochenlang erregte das Thema die Gemüter von Politikern und Vereinsfunktionären; Bürgerinitiativen machten Eingaben an den Senat und sammelten Unterschriften; die Lokalseiten der Berliner Zeitungen registrierten fast täglich den Stand der Diskussion. Jetzt endlich fiel eine erste Entscheidung: Auf Berlins Gewässern dürfen Motorboote in der Zeit von abends 9 bis morgens 5 Uhr überhaupt nicht mehr verkehren, und an jedem zweiten Wochenende – sonnabends wie sonntags – darf auch tagsüber von 9 bis 18 Uhr nicht mehr gefahren werden.

Damit wurde Europas größter Freizeitflotte ein empfindlicher Schlag versetzt. Schätzungen sprechen von insgesamt rund 70 000 Booten, darunter die mehr als 20 000 Motorboote, die nun an die Leine genommen werden. Seitdem die im Ostteil der Stadt gelegenen Gewässer den Spreeathenern verlorengingen, ballt sich diese Süßwasserarmada auf den 31 Quadratkilometern der Flüsse und Seen Westberlins.

Die Folgen waren seit Jahren augenfällig: Ölverschmutzungen und Lärmbelästigungen, Zerstörungen der Schilfgürtel und Aussterben der Fische, Gefahren für Leib und Leben von Schwimmern und Anglern. Allein in den vergangenen 18 Monaten ereigneten sich mehr als 1200 Unfälle mit 50 Verletzten und zwei Toten.

Die Motorbootbesitzer entdeckten jedoch als eigentlichen Feind der erholungsuchenden Werktätigen einen anderen Schuldigen, und zwar die Vogel weit! Mit den Verunreinigungen durch Kot und Kolibakterien sei sie zur wahren Gefahr für die "schwimmende Bevölkerung" geworden.

Nach dem Schuß vor den Bug der Motorboote tragen ihre Besitzer durch Egoismus und Uneinsichtigkeit zusätzlich zur Selbstversenkung bei. Beistand leisten die Oppositionsparteien CDU und FDP. Eines ihrer Argumente: das Fahrverbot schade vor allem den sozial Schwächeren; denn die reichen Berliner würden ihre Motorjacht an die Ostsee oder ans Mittelmeer verlegen.

Doch auch sozial schwächere Motorbootbesitzer aus Bayern sind betroffen. Immer mehr haben in den letzten Jahren ihr Boot an einem Berliner Steg festgemacht. Der Grund: Auf einem großen Teil der bayerischen Seen ist das Fahren mit Motorbooten bereits untersagt.

Richard Schneider