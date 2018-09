Northeim

Kommen Sie, hier ist es etwas laut, wir gehen in den Thronsaal“, sagt der Gastgeber einladend. Behend schreitet er die drei perserbelegten Stufen zu dem großen Sessel empor, der als Thron dient, um dann dort, unter einem weißen Baldachin mit Krone, zu einem Uralt-Telephon zu greifen: „Bitte, jetzt keine Gespräche zum Thron!“ haucht er.

So beginnt eine Audienz mit „Kaiser Richard“, bürgerlich Richard Rode, Bauunternehmer aus Northeim am Harz. Der dreißigjährige Jungmillionär hat soeben sein zweites Lebenswerk in Angriff genommen – den „Kaiserlichen und Königlichen Klub Monarchie“. Dem staunenden Volk ringsum tut der Mercedes-600-Pullmann-Fahrer dies auf sinnfällige Weise kund: Die feuerrote Edelkarosse wurde zusätzlich zu den Initialen seiner Baufirma nun auch mit dem Zeichen des Adel-Fan-Klubs ausgerüstet. Der deutschen Presse teilt er sich dezenter mit: Auf Goldpapier mit Wappen – großes R mit Adler und Krone – läßt er wissen, daß sich „mein Thronrat, mein Dienstpersonal und ich“ auf das „Treffen der deutschen Presse“ in der „Privatresidenz Richard Rode“ freuen.

Doch der königliche Name verbirgt Bürgerlich-Gewöhnliches: Die „Privatresidenz“ ist eine eher schlichte Diskothek im Keller des Rodeschen Bürohauses, freilich wohlversehen mit allerlei Reliquien aus jenen Kaisertagen, wie Eiserne Riesenkreuze, Uniformen, Waffen, Kaiserbilder. Auf die, Damen und Herren Schriftleiter aus den „sehr geehrten Redaktionen“ wartet gleichwohl ein fürstliches Programm in dieser Woche: Da gibt es die „großen Eröffnungsfeierlichkeiten“ am Donnerstag, den „Akademikerabend“, von dem sich Volksschüler Rode Kontakt mit ortsansässigen Geistesheroen verspricht, und auch einen „königlichen Jugendtreff“.

Northeim am Harz freilich, so hat „Kaiser Richard“ herausgefunden, ist nicht der rechte Rahmen für eine „Institution ..., die von der kostbaren Kulisse einer ruhmreichen und glorreichen Epoche getragen wird“ (Paragraph 9 der „Bundessatzung“). Deshalb verfügte er in Paragraph 11: „Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Berlin“ – Ordnung muß sein, auch bei Kaisern.

Der „Kaiserliche und Königliche Klub Monarchie“ hat wichtige Aufgaben zu lösen, wie Rode unter seinem Baldachin wissen ließ: „Wir diskutieren zum Beispiel die Frage, was gewesen wäre, wenn Kaiser Friedrich nicht so früh gestorben wäre.“ Und eine andere Frage liegt den Harz-Monarchisten besonders am Herzen, das immer noch für Preußens Gloria schlägt. Rode erkannte: „Der letzte Kaiser, Wilhelm II., der war ein Schicksalskaiser. Er hat den Krieg nicht gewollt, das hat er ja selbst gesagt. Wilhelm, der wollte nur das Beste fürs Volk!“

Richard Rode ist auch ein musischer Mensch. Vor kurzem geruhte er, sich in ein Berliner Schallplattenstudio zu begeben, um dort sein Erstlingswerk als Sangeskünstler aufzunehmen. Titel: „Schöne Zeit – Kaiserzeit“. Heil dir im Liederkranz, kommentierte ein Kassettenvertreter. Doch auch „Kaiser Richard“ ist, wie so oft in Potentatenkreisen, von still erduldeter Tragik umwittert: „Ich bin geschieden, kinderlos. Ohne Erben, das ist bitter.“ Hans Werner Conen