Oper: Walter Steffens vertont Dylan Thomas

Llareggyb, heißt es, sei die Hauptstadt der Dämmerung. In Llareggyb geschehen, hinter den Augen der Schläfer: die Fahrten und Länder, Labyrinthe und Farben, Bestürzungen und Regenbogen, Melodien und Wünsche; und Flug und Fall und Verzweiflungen, und die’großen Seen ihrer Träume. In Llareggyb träumen sie alle: von einem Tag ohne Musik, von Mord, vom Garten Eden, von Harems, von gar nichts.

Träume sind große Mode geworden in der Oper. Zwischen Giselher Klebe („Märchen“), Antonio Bibalo („Lächeln“) und Isang Yun („Träume“) scheint die Möglichkeit, durch bewußte Irrealität das in unseren Tagen immer deutlicher werdende und daher stets stärker wirkende Dilemma der Scheinrealität eines ganzen Genres Oper unterlaufen zu können, zu faszinierend zu sein. Der jüngste Versuch, vor kurzem in der Hamburgischen Staatsoper uraufgeführt, stammt von Walter Steffens, einem neununddreißigjährigen Professor der Detmolder Musikakademie, der sich das Hörspiel „Unter dem Milchwald“ von Dyland Thomas vornahm, es zu einem Libretto zusammenstrich und einen Achtzig-Minuten-Einakter daraus machte. Dabei blieb nicht nur Dylan Thomas auf der Strecke.

Das Stück, sagt der Regisseur Kurt Horres, Operndirektor in Wuppertal und dort dafür verantwortlich, daß, wenn man von einem interessanten, weil nicht der gedankenlosen Routine Verfallenen Opernhaus in der Provinz spricht, von Wuppertal die Rede ist, das Stück also sei eine Oper über uns, über den Menschen. Und Menschen wie Captain Cat und Mrs. Ogmore-Pritchard, die bei Tag wie in der Nacht unaufhörlich träumen, Menschen wie den vertrotteltversoffen-liebenswürdigen dichtenden Pfarrer Jenkins und die aus purer Kinderliebe dauernd schwangere Jungfer Polly Carter gebe Kurt Horres, auch heute noch: „So sind wir.“

Bei Kurt Horres wird sich denn Walter Steffens auch am meisten zu bedanken haben, wenn sein neues Stück nicht gleich bei der Uraufführung völlig unterging. Horres hat es verstanden, der Szene so viel an Leben und Phantasmagorie, an zwingender Deutlichkeit und rätselhafter Hintergründigkeit, auch an Humor und Denkimpuls und Spannung und Überraschungseffekt zu geben, daß beinahe überhört wird, wie wenig Musik sich an den Texten entlanghangelt.

Horres kam mit der Bühnenbildnerin Hanna Jordan überein, die gesamte Vorderbühne samt Deckel des Orchestergrabens zu bespielen, ließ sich für die Vielzahl der einzelnen Traum- und Tagtraumsequenzen kleine Mini-Szenarien herein- und wieder hinausfahren – ein Ehebett mit Tafelmalerei, ein skurril eingerichtetes Dachkämmerchen, eine Seefahrerkneipe oder den im Traum zum Herkules-Standbild mutierten Liebhaber. Und Horres hat auch den Mut zur realistischen Logik beim Surrealen; was da in der natürlichen Besoffenheit und längst ins Kindische gekippten Altersisolation, in der Groteske von drastischer Vulgarität und Süffisanz und Spontaneität des dem Volk vom Maul Geschauten an Details zu sehen ist, ist in sich stimmig, hat Sinn und ist zu Ende gedacht. Horres läßt mit dieser Inszenierung einer musikalischen quantité négligeable ein paar weit renommiertere Herren seiner Regie-Zunft weit hinter sich.

Steffens hat in seinem Milchwald alle modischen Pflänzchen angebaut, die zur Zeit auf dem Markt sind. Er komponierte das meiste fest aus, ein vermutlich den Gesetzen des Handwerks voll und ganz genügender Satz, mal etwas punktueller, auch mal ins Tonale gleitend, dann wieder streng; für die Zwecke der „Verfremdung“ fügt er aleatorische Komplexe ein, hier und da dürfen ein paar Instrumentalisten in mehr oder weniger engen Grenzen sich frei bewegen; es gibt Klänge zwischen „Jeux“ und „Pelléas“ von Debussy, es gibt Rhythmen zwischen Beat und Jazz, es wird zitiert, direkt und indirekt, Johann Strauß und Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven, und berühmt gewordene Intervall-Sprünge wie Tonballungen aus Pendereckis Lukas-Passion finden sich ebenfalls wieder.