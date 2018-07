Von Kai Krüger

Aus dem belächelten Chauffeur-Club der Jahrhundertwende ist ein gewichtiger Markt- und Politbrocken geworden. In München bezog der Club dieser Tage sein neues Verwaltungsgebäude für 50 Millionen Mark. Doch der alte Stabbrief zog mit.

Auf den Straßen der Welt herrscht reziproke Ordnung. Nach AAA kommt AA und dann A: Der American Automobile Association mit 15 Millionen Mitgliedern und der Automobile Association Englands (4,5 Millionen) folgt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club auf Platz drei der Motorlobby-Weltrangliste. Sein dreimillionstes Mitglied reichte kürzlich den Aufnahmeantrag ein.

Die Erfassung des runden Neulings verzögerte sich allerdings. Sie fiel genau in die Umstellung auf den größten Computer, den es derzeit bei der IBM gibt. Er wurde im neuen Hauptverwaltungsgebäude des Clubs unweit Münchens Oktoberfestwiese aufgestellt.

Schon vor einem Jahr wußten die ADAC-Manager, daß sie in diesem Mai die vierte Million anbrechen würden. Der Zustrom von Mitgliedern vollzieht sich in genau voraussehbaren Bahnen. Rekordmonat ist allemal der Juli; im letzten Sommer brachte er 74 000 Neuaufnahmea und stellte damit, wie gewohnt, den Vor-Juli kräftig in den Schatten (1971: 60 000 Zugänge).

Der Aufwärtstrend hält an. Irgendwann in den achtziger Jahren verliert sich die Zuwachskurve in der Senkrechten. Dr. Siegfried Reitschüler, 36, Kronprinz des ADAC-Generalsekretärs Hermann Jaeger, 61: „Noch in den siebziger Jahren werden wir vier oder auch fünf Millionen Mitglieder haben. Nach der Shell-Prognose der Verkehrsentwicklung ist erst in den achtziger Jahren eine gewisse Sättigung am Automarkt erreicht.“

Untersuchungen haben gezeigt, daß die latente Bereitschaft zum ADAC-Beitritt stark ist. Jeder zweite Autofahrer der Bundesrepublik ohne Mitgliedskarte ist eher zufällig noch nicht dabei. Trotzdem verzichtet der ADAC auf Werbung. Reitschulen „Wir möchten glückliche Mitglieder haben. Ihre Zufriedenheit ist uns wichtiger als ihre Anzahl. Unsere Politik ist es, den Leuten lediglich den Eintritt zu erleichtern.“