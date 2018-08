Noch nie ist es den Aktionären der Bayerischen Motorenwerke AG, München, so gutgegangen: Für 1972 erhalten sie nicht nur 16 (nach 12) Prozent Dividende, sondern Gratisaktien im Verhältnis 10 : 1 (25 Millionen Mark) und ein überaus günstiges Bezugsrecht: Anfang 1974 soll das Kapital um weitere 25 Millionen Mark zum Kurs von nur 150 Prozent auf 300 Millionen Mark erhöht werden.

Großaktionär Quandt (Anteil reichlich 60 Prozent) reklamierte solcherart seinen Anteil an dem exzellenten Ergebnis des Jahres 1972 – und die kleinen Anteilseigner, die seit Jahren mit dem „großen Bruder“ in einem Boot sitzen, profitieren im gleichen Ausmaß mit. Der Ertrag der weiß-blauen Autofabrik hat sich 1972 in einer Weise entwickelt, die man am liebsten mit dem Etikett „Gewinnexplosion“ umschreiben möchte (auch wenn dem Vorstand bei allem berechtigten Stolz solch ein Ausdruck ein Greuel sein mag). Es war ein „Erntejahr“, in dem sich auch viele Anstrengungen aus früherer Zeit auswirkten. Der Jahresüberschuß schnellte einschließlich 12,5 Millionen Mark Umwandlungsgewinn der Schorsch Maier Vermögensverwaltungs-GmbH von gut 32 auf fast 93 Millionen Mark hoch; davon gehen 52,5 (im Vorjahr nur 5) Millionen Mark in die Rücklagen. Die Dividende auf das nun voll gewinnberechtigte Kapital von 250 Millionen Mark erfordert 40 (nach 27) Millionen Mark. Vorstandsvorsitzender Eberhard von Kuenheim kann für das letzte Jahr einen höheren Überschuß vorrechnen, als das mächtige Volkswagenwerk (86 Millionen Mark) ausweist.

Bei einer Umsatzsteigerung um fast 22 (nach 13) Prozent auf 2,32 Milliarden Mark wurde die Gewinnquote auf 4 (nach 1,7) Prozent mehr als verdoppelt. Damit hat das Management sein Ziel voll erreicht – und weil im neuen Jahre diese günstige Relation erhalten bleiben soll, hat man die Preise rechtzeitig heraufgesetzt und dabei auch einen „politischen“ Anstoß nicht gescheut. Aus den ertragsabhängigen Steuern, die von knapp 40 auf 148 Millionen Mark haussierten, läßt sich ein Gewinn je 100-Mark-Aktie von nahezu 50 Mark errechnen.

Im neuen Jahr will BMW etwas kürzertreten; es wird ein Umsatz von 2,5 Milliarden Mark angepeilt. Von Dezember an sollen täglich 900 und ab Mitte 1974 rund 1000 Wagen in München und Dingelfing vom Band laufen. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung dürften vorwiegend für Investitionen im Ausland verwendet werden, da man künftig verstärkt auf den Exportmärkten agieren will. 1973 können wieder 250 Millionen Mark für Investitionen voll aus dem cash flow (1972: 246 nach 183 Millionen) finanziert werden. Bö