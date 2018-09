Von Karl Morgenstern

Die Wirklichkeit straft die falschen Propheten Lügen, und was noch vor wenigen Jahren – nicht nur bei Apologeten des Rassismus in seinen vielfältigen Spielarten – gängige Wahrheit war, entpuppt sich jetzt als pauschale Spiegelfechterei. Einst billigte man den Vertretern Schwarzafrikas höchstens sportliche Extraleistungen im Sprint und Sprung zu. Neger und keine Langstreckenläufer. Und es wurden sogar pseudowissenschaftliche Erklärungen gratis beigereicht, die dieses Vorurteil belegen sollten. Die sportlichen Höchstleistungen, Rekorde und olympischen Erfolge der Hindernis- und Langstreckenläufer Schwarzafrikas haben diesen Disput in der Praxis längst eindeutig entschieden. Um so heftiger wird diese Diskussion jetzt rund um die Schwimmbassins fortgesetzt. Von der billigen Rassistenweisheit, daß Neger überhaupt nicht oder nur sehr unvollkommen schwimmen könnten, ist man längst abgerückt. Darüber lohnt sich nicht mehr zu streiten. So wird mehr und mehr darüber gesprochen, daß Farbige nicht zu Höchstleistungen im Schwimmsport fähig seien, daß der herkömmliche Schwarzafrikaner das Wasser meide und daß es im übrigen bezeichnend sei, daß es beispielsweise in Südafrika, dem Land der klassischen Apartheid, mehr Schwimmbäder für Farbige als in ganz Schwarzafrika gebe. Daran stimmt sehr viel: Erstens sind Farbige bislang tatsächlich nicht für Höchstleistungen bekannt.

Doch nicht aus biologischen, sondern aus sozialen, traditionell-gesellschaftlichen und objektiven Gründen wie dem Fehlen von Schwimmbädern oder dem nicht geweckten Interesse am Sport überhaupt. Und daß viele Schwarzafrikaner tatsächlich ein „gestörtes Verhältnis“ zum feuchten Element haben, hat nicht nur kultisch-religiöse, sondern auch ganz praktische Gründe. Man kann schwimmen, wenn es erforderlich ist. Wenn die Jagdbeute nicht anders aus dem Wasser zu retten ist, wenn das Boot gekentert war. Freiwillig zu schwimmen überließ man gewöhnlich den Kindern im seichten Wasser der Flüsse und Seen. Und daß – der Sprung in die mitteleuropäische Gegenwart und jüngste Vergangenheit sei erlaubt – noch heute annähernd 50 Prozent der Bevölkerung der Bundesrepublik aus Nichtschwimmern besteht und noch im vorigen Jahrhundert das Schwimmenkönnen etwas Außergewöhnliches in Deutschland war, sei in diesem Zusammenhang am Rande erwähnt. Unwichtig ist es nicht.

Doch im gleichen Maße, in dem der Sport und zusehends auch der Leistungssport die farbigen Völker rund um den Globus erobert – aus welchen sozialen, politischen oder prestigefördernden Motiven auch immer –, wird auch das Schwimmen salonfähig und attraktiv. Und die alte Legende von der Untüchtigkeit der Farbigen im feuchten Element wird Schritt für Schritt widerlegt. Den Anfang machte in den sechziger Jahren der französische Kraulsprinter Raymond Cesaire von der Antilleninsel Martinique. Der dunkelhaarige Freistilschwimmer gehörte zu den besten Kraulsprintern seines Landes und – zeitweilig – auch Europas. Doch den Sprung in olympische oder europäische Endläufe schaffte er nie. Da ist es um das holländische Mulattenmädchen Enith Brigitha aus Curaçao – auch Raymond Cesaire ist Mulatte – schon anders bestellt. Diese 18jährige Holländerin, die heute mit ihren Eltern in einem kleinen Städtchen bei Amsterdam lebt, stand schon bei den Olympischen Spielen in München in den Finales über 100 m Freistil, 100 m und 200 m Rücken. Und sie war die überragende Schwimmerin der holländischen 4×100-m- und 4×100-m-Lagenstaffeln, die in München zwei fünfte Plätze erschwammen. Obendrein hält dieses 1,73 m große Mädchen den Europarekord über 100 m Rücken (1:06,2 Minuten). Sie ist den schnellsten Amerikanerinnen ebenbürtig,

Professor Derek Charrington, ein amerikanischer Wissenschaftler, ließ im vorigen Jahr zwar erklären: „Schwimmer mit schwarzer Hautfarbe kühlen im Wasser schneller ab, weshalb für sie hochklassige Zeiten unerreichbar sind. Dunkelhäutige Sportler können nicht so schnell schwimmen wie weiße Sportler, weil sie eine andere Muskelfläche, ein anderes Skelettgewicht und eine andere Verteilung der Fettstoffe im Körper aufweisen.“ Der Forschungsauftrag, der in dieser Erkenntnis gipfelte, war mit 15 000 Dollar dotiert. Ein Mann wie der im Schwimmsport gewiß nicht unerfahrene deutsche Trainer Gerhard Hetz erklärt dagegen klipp und klar: „Die (amerikanischen) Neger sind deshalb keine guten Schwimmer, weil sie bisher keine Gelegenheit dazu hatten. In die öffentlichen Bäder durften sie nicht; vor allem nicht in die Swimmingpools der Klubs, die ja der Hort der amerikanischen Talente sind.“ Kein anderer als Kipchoge Keinó, Kenias berühmter Läufer, ist entschlossen, seine Landsleute auch im Schwimmsport in die Weltklasse zu führen: In seinem Trainingszentrum Kiganjo, 150 Kilometer von Nairobi entfernt, ist das erste 50-m-Bassin bereits projektiert. „Sobald wir genug Geld haben, wird das Schwimmbad gebaut. Wir haben gute Läufer herausgebracht. Wir werden auch den Beweis antreten, daß die farbigen Schwimmer aus Afrika zu Weltklasseleistungen fähig sind.“

Und ein Mann wie George Haines, zweimal Olympiacoach des US-Schwimmsports, einer der erfolgreichsten Schwimmtrainer der Welt, erklärt unmißverständlich: „Von den Sportmedizinern und -wissenschaftlern ist das Thema noch nicht durchforstet worden. Vielen Farbigen fehlt die Beziehung zum Wasser, doch das ist meiner Ansicht nach keineswegs angeboren, sondern lediglich eine Erziehungsfrage.“ George Haines läßt das Argument, wonach geringere Fettschichten im Körper vieler Farbiger schneller zu Wärmeverlusten und damit zum Frösteln und Frieren führen, nicht gelten: „Das ist eine Frage des Klimas und der Wassertemperaturen. Damit kann man die bislang relativ schwachen Leistungen der meisten Farbigen im Schwimmsport nicht erklären.“ Bezeichnend ist eine Episode, die George Haines während seiner Zeit als Army-Instrukteur in den vierziger Jahren erlebt hat und die er oft und gern schildert: „Einer meiner besten Militärschwimmer war ein Neger vom YMCA. Er war sogar ein vorzüglicher 1500-m-Krauler.“ George Haines bedauert noch heute, daß ihm dieser Junge nicht während seiner Trainertätigkeit über den Weg gelaufen ist. Doch in den meisten führenden Klubs der USA gibt es auch heute noch – ein ungeschriebenes Gesetz – keine Farbigen...

In welchem Maße die Legende vom schwimmsportlichen Unvermögen der Farbigen Zug um Zug von der Wirklichkeit ad absurdum geführt wird, beweist nicht nur das Beispiel der Holländerin Enith Brigitha, die als Mulattin noch oft genug zur Ausnahme von der gültigen Regel deklariert wird, sondern auch die simple Tatsache, daß es in vielen tropischen Ländern hervorragende Schwimmer gibt, die außergewöhnliche Leistungen im Tauchen und Langstreckenschwimmen vollbringen. George Haines: „Ihnen fehlen lediglich die Härte und Konsequenz eines modernen Leistungstrainings. Und natürlich erfahrene Trainer. Zu glauben, daß sie keine guten sportlichen Leistungen – bei entsprechender Anleitung – vollbringen können, ist absurd.“

Die Wirklichkeit der achtziger Jahre wurde bei den II. Panafrikanischen Spielen in Lagos Anfang dieses Jahres schon erlebt: Johnbull Ebita, ein pechrabenschwarzer Nigerianer, gewann die 100 m Delphin in 1:1,6 Minuten. In den USA wie in Europa oder auch in Australien mag man über diese Zeit lächeln. Mit 58,7 Sekunden war man 1972 gerade noch Nr. 50 der Weltrangliste. Das ist die eine Seite. Aber die berühmten Europarekordler György Tumpek (Ungarn) und Federico Dennerlein (Italien) wären Ende der fünfziger Jahre nicht so schnell wie Johnbull Ebita aus Nigeria heute. Und erst 1963 schwamm Werner Freitag aus Bremerhaven – als erster „Delphin“ der Bundesrepublik – 1:00,9 Minuten. Das ist die andere Seite. Jedenfalls beweist Johnbull Ebita auf Seine Weise, daß die Legende von den untüchtigen schwarzen Schwimmern endgültig in das Reich der Märchen gehört. Nicht einmal die Apologeten der Apartheid in Südafrika glauben noch daran. Zwar gibt es im 1,5 Millionen Einwohner großen Johannesburg nur zwölf Schwimmbäder für eine Million Farbige, aber vierzehn Swimming-pools für „Blankes“, aber auch die „Bantus“, „Coloured“ und „Indian“ – so exakt unterscheiden die Gesetze der Apartheid – bekennen sich heute zum Schwimmsport. Natürlich zwangsläufig in ihren separaten Bassins. Doch daß Schwarzafrikas Schwimmer letzten Endes eher eine Rolle im internationalen Sport spielen werden als die Farbigen Südafrikas, dafür bürgen in der Praxis Männer vom Schlage Kipchoge Keinos. Und die Apartheid. Alles auf seine Weise.