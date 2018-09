Inhalt Seite 1 — Flucht in die Steine Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach drei Jahren Flaute: Rekordumsätze an der Antwerpener Börse

Die Diamantenhändler strahlen. Ihre auf Farbspiel, Reinheit und Schliff der Edelsteine dressierten Augen erfreuen sich neuerdings wieder an Umsatzziffern. Der Konjunktureinbruch des Jahres 1969, der den Absatz von Schmuck- und Industriediamanten weltweit um etwa ein Viertel sinken ließ, ist endgültig überwunden. Mit der seinem Stand angemessenen Zurückhaltung bekennt der Antwerpener Diamantenhändler Jack Nutkewitz, Präsident der Weltföderation der Diamantenbörsen: "Wir blicken mit sehr viel Zuversicht in die Zukunft."

Eine deutlichere Sprache sprechen die Umsätze von DeBeers Central Delling Organisation in London, die 80 Prozent des Welthandels mit Rohdiamanten kontrolliert. Ihre Verkäufe, die 1969 rund 690 Millionen Dollar betrugen, 1970 um 160 Millionen Dollar zurückgingen und sich erst 1971 wieder langsam steigerten, schnellten im vergangenen Jahr auf die Rekordhöhe von 850 Millionen Dollar empor. Die Umsätze von DeBeers haben sich damit innerhalb von zehn Jahren mehr als verdreifacht.

In Antwerpen, an dessen vier Diamantenbörsen heute 70 Prozent aller in der Welt geschliffenen Diamanten gehandelt werden, führt man die langfristige günstige Entwicklung nicht allein auf den Vormarsch der Industriediamanten zurück. Zwei Drittel der-von den 500 Antwerpener Diamantenschleifereien bearbeiteten Steine werden zwar industriell verwendet, aber – so die Auskunft der Diamantenschleiferei Dehantsetter & Zoon: "Geld wird in erster Linie mit Schmucksteinen verdient." Ein sauberer, einkarätiger Diamant kommt leicht auf 75 000 belgische Franc (5400 Mark). Industriediamanten bester Qualität werden dagegen nur für 3000 bis 4000 Francs (rund 200 bis 300 Mark) pro Karat gehandelt.

Trotzdem bildet die Bearbeitung der in Elektronik, Bergbau, Erdölbohrung, Flugzeugmotorenbau, Waffentechnik und Raumfahrt verwendeten Diamanten heute die Stütze der auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblickenden Antwerpener Diamantenindustrie. Mit durchschnittlich zehn Prozent ist die Nachfrage nach Industriediamanten in den letzten Jahren schneller gestiegen als das Industriewachstum in den wichtigsten Ländern der Welt. Darin liegt der Schlüssel für den enormen Aufschwung der Diamantenindustrie. Mit einem Ausfuhrwert von 29 Milliarden belgischen Francs nimmt der Diamantenhandel den sechsten Platz im Export Belgiens ein. Die 14 000 Diamantenschleifer stehen an der Spitze der Lohnskala der belgischen Industriearbeiter. Die 40-Stunden-Woche war in diesem Industriezweig schon 1937 Wirklichkeit geworden.

Die Sorge, daß wachsende Nachfrage nach Industriediamanten verbunden mit einer Verknappung des Angebots an Rohdiamanten die Preise für Schmucksteine in solche Höhen treiben könnte, daß sie "unverkäuflich" werden, ist verflogen. Die Erfahrung aus den fünfziger Jahren scheint sich nicht zu wiederholen. Jack Nutkewitz: "Der wachsende Wohlstand hat das Privileg der Reichen für Diamantenschmuck durchlöchert."

Hinzu kommen neue Funde in der Sowjetunion, über deren Ausmaß allerdings keine genauen Angaben existieren. Nach dem vor fünf Jahren geschlossenen Bündnis der Sowjets mit DeBeers verkaufen die Londoner Monopolisten 90 Prozent der in Sibirien geschürften Diamanten. Doch jetzt versuchen die Sowjets, durch eigene Verkaufsorganisationen oder Beteiligungen – wie die in der vergangenen Woche in Antwerpen gegründete sowjetisch-belgische Firma – auf dem Markt Fuß zu fassen.