an traut sich kaum, von der Sache im Imperfekt zu reden. Denn wenn es wahr List, daß auch nach dem Rücktritt der beiden britischen Minister Lord Jellicoe und Lord Lambton, die das Land in seinen saftigsten Skandal seit Christine Keeler und John Profumo gestürzt haben, in der Bundesrepublik noch 16 Photographien zirkulieren, die weitere prominente Männer des britischen öffentlichen Lebens in verfänglichen Situationen zeigen, wenn es weiter zutrifft, daß noch ein Kabinettsminister sowie ein Herzog, beide bisher ungenannt, von Enthüllungen bedroht sind, dann könnte der Rücktritt der beiden britischen Minister und Lords sich in der Tat bloß als Spitze des sprichwörtlichen Eisberges enthüllen.