Inhalt Seite 1 — Liberal mit doktrinärem Eigenwillen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dietrich Schwarzkopf

Salvador de Madariaga, der am Himmelfahrtstage den diesjährigen Internationalen Karlspreis der Stadt Aachen erhält, wird wieder einmal für etwas geehrt, was nicht seine Originalität ausmacht, nämlich als Europäer und Liberaler. Er ist eines von vielen Opfern politischer Etikettierungssucht. Ist das Etikett erst einmal geprägt, dann ist es nicht üblich zu prüfen, ob zutrifft, was darauf steht.

Madariaga, obwohl einst Diplomat und Minister der spanischen Republik, ist weit mehr ein Mann des Wortes als ein Mann der Tat. Sein politisches Handeln besteht im Schreiben und Sprechen; Ausweis seines Standortes sind seine zahlreichen Bücher und Vorträge. Sie zeigen deutlicher als die voretikettierten Laudationes zu Geburtstagen und Preisverleihungen, wo er selbst die Schwerpunkte setzen möchte. Seine Werke lassen Madariaga als einen Spanier mit Weltbürgeranspruch und als einen Theoretiker organischer Lebensauffassung erscheinen.

Er selbst nennt sich einmal „von Geburt Spanier, doch Weltbürger aus Überzeugung“, ein anderes Mal „Europäer und Weltbürger“. Seine Schriften sind keineswegs europazentrisch. Das Hauptinteresse des Historikers Madariaga gilt der spanischen Herrschaft in Amerika. Zur Zeit der spanischen Eroberer spielen auch die Romane Madariagas.

Die lateinamerikanische Erfahrung Spaniens will er unmittelbar für die Weltpolitik nutzen, nicht nur für Europa. Als „Baumeister eines Weltreiches, der sich zurückgezogen hat“, könnte Spanien an einer neuen Weltstruktur unbefangener mitarbeiten als Länder, die ihre Kolonialherren-Vergangenheit noch nicht bewältigt haben. Die Spanier, meint Madariaga, geben „recht gute Rekruten für die Weltpolitik“ ab. Er selbst hat als Offizier der Weltpolitik gedient: von 1922 bis 1927 leitete er das Abrüstungsreferat des Völkerbundsekretariats in Genf. Dort gewann er die Erkenntnis, daß Sicherheit, das „Ideal der Unsicheren“, eine rein subjektive Vorstellung ist.

In eigentümlichem Kontrast zu seiner hohen Meinung von der Tauglichkeit der Spanier für die Weltpolitik hat Madariaga wiederholt bekundet: „Das spanische Volk ist unpolitisch.“ Oder besteht da gar kein Widerspruch? Zum politischen Erfolg, schreibt Madariaga im Epilog zu seinen Erinnerungen aus den Jahren 1921 bis 1936, fehle den Spaniern die Sachlichkeit: „Ihre Natur ist zu reich, ihre Persönlichkeit zu vulkanisch und zu stark, um Sachlichkeit entstehen zu lassen. Deshalb dringen auch ständig subjektive Werte in das öffentliche Leben ein, unbekümmert um Fortschritt oder Wohlstand, sondern voll persönlichen Charakters und Dramas.“ Von englischen und französischen Politikern, meint Madariaga in einem Vergleich der drei Völker, unterscheiden sich spanische dadurch, daß für sie das Reich der Politik nicht nur aus der englischen Neigung zum Handeln und der französischen zu Ideen bestehe, sondern daß die spanische Neigung zur Leidenschaft hinzutrete.

Leidenschaft als ständiges Element der Politik richtet sich gern auf die ganz großen Entwürfe, auf die Weltstruktur eher als auf nationale oder kontinentbezogene Angelegenheiten. Auch Madariagas Leidenschaft gilt der Weltordnung. Wenn er sich sehr dezidiert zu politischen Tagesfragen äußert, geschieht dies stets vom Standort seines „grand design“ aus. Das Bewußtsein, den Entwurf der richtigen Ordnung in sich zu tragen, gestattet streng konsequente, bedingungslose Aussagen, rechtfertigt die Neigung zum Apodiktischen: „Es ist eine gewaltige Kraftquelle, wenn ein Mensch an dem festhält, was recht ist.“ Hinzuzufügen ist: und wenn er weiß, was recht ist und bleibt.