Von Werner Klose

Ein Soldatenlied, das noch die Bündische Jugend gern sang, fragt: „Wo sollen die Soldaten schlafen, Kapitän und Leutenant?“ Für Kenner der Soldaten war dann die Antwort im nächsten Vers einigermaßen überraschend: „Bei ihren Gewehr und Waffen, da sollen die Soldaten schlafen ...“

So hätte es wohl auch gern der Rheinische Merkur, als er in einem Aufsatz drohend fragte: „Marx und Sex für Soldaten – Was steht in den-Bibliotheken der Bundeswehrkasernen?“

Das wüßte man wirklich gern; aber der Autor jenes kritischen Berichts ging leider diesen Fakten nicht nach, sondern ärgerte sich nur über eine Bücherliste. Diese „Empfehlungsliste für Buchanschaffungen der Truppenbüchereien“ wurde im Sommer 1972 erstmals publiziert. Die nachfolgenden Listen sollen nur noch das Angebot eines Jahres sein, während die Erstliste noch Bücher aus den beiden letzten Jahrzehnten empfiehlt, aber ausdrücklich davon ausgeht, daß hier nicht im Sinne einer Grundliste Bücher ausgesucht werden, „die ohnehin in jede Truppenbücherei gehören sollten“.

Die Liste ist das Angebot einer Fachkonferenz von Bibliothekaren der Staatlichen Büchereistellen in der Bundesrepublik, federführend ihr Sprecher, Bibliotheksdirektor Volker Weimar aus Flensburg. Die Liste gefiel weder dem Rheinischen Merkur noch der Bundestagsfraktion der CDU/CSU, die den Bibliothekaren nicht nur vorwarf, daß ihre Liste „einseitige Propaganda“ für die Politik der gegenwärtigen Bundesregierung treibe, sondern auch „extrem gesellschaftskritische oder gar demokratiefeindliche Autoren“ bevorzuge.

Die Gegner der Liste schießen auf die Bibliothekare politisch und moralisch zugleich. Helmut M. Braem, die Liste lobend, zählte für die Stuttgarter Zeitung sorgfältig nach, was die Liste an „Sex and Crime“ zu bieten habe, und er kam unter 267 Titeln auf 53 „Krimis“ und 4 Bücher, die „Sex“ nicht nur behutsam umschreiben. Nun sind Bibliothekare nicht als Liebhaber von Gangstern und leichten Bienen verdächtig. Andererseits weiß man, daß junge Männer in Kasernen traditionell an Schießeisen und Schürzen interessiert sind. Das eine bringt man ihnen im Interesse des Verteidigungsfalles amtlich bei, und das andere ergibt sich bei kräftigen, unterbeschäftigten Jungmännern um Zwanzig aus biologischen Gründen ganz von selbst.

Außerdem sind Fernsehkrimis ein privater Familienspaß für Millionen, und was man Urahne, Großmutter, Mutter und Kind nicht verbieten kann, soll dann nach Meinung der Listenkritiker wenigstens bei den jungen Männern in der Bundeswehr probiert werden. Die Krimi-Liste der Bibliothekare enthält nicht einen Schundtitel, sondern repräsentiert die Klassiker des Genres, bekanntlich eine Denksportlektüre, die in allen Nationen und allen Sozialschichten höchst beliebt ist.