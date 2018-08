Inhalt Seite 1 — Aggressiv und häßlich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ist Otto Preminger noch zu retten? Der gleiche Regisseur, der vor kaum mehr als zehn Jahren so spektakuläre Epen wie „Exodus“, „Sturm über Washington“ und „Der Kardinal“ drehte, produziert seit 1968 nur noch Nieten. Die Kritiker lassen kaum noch ein gutes Haar an seinen Filmen, das Publikum bleibt weg. Der glatzköpfige Max-Reinhardt-Schüler und berüchtigte Regie-Tyrann hat mit „Skidoo“, „Teil me that you love me, Junie Moon“ und jetzt „Such good friends“ eine radikaler kaum denkbare Abkehr von seinen ökonomischen und ästhetischen Positionen vollzogen. Die grelle Drogen- und Mafia-Groteske „Skidoo“ (1968) mit Groucho Marx und Jackie Gleason düpierte Freund und Feind durch grobe Stilbrüche und gewalttätigen Galgenhumor, „Junie Moon“ (1970), in Deutschland nicht gespielt, ist eine makabre Liebesgeschichte zwischen drei Krüppeln.

Auch in Premingers neuem Film, den ich an einem Sonntagnachmittag zusammen mit drei anderen zahlenden Zuschauern sah, erinnert kaum noch etwas an jene detailliert kalkulierte inszenatorische Brillanz, die Preminger den Beinamen eines „Mathematikers der Regie“ eintrug. „So gute Freunde“ ist ein überaus uneinheitlicher, aggressiver, bestürzend häßlicher Film, das Werk eines Regisseurs, der mit selbstmörderischer Konsequenz entschlossen scheint, alle Brücken hinter sich abzubrechen.

Preminger nimmt sich ein Milieu vor, das er intim kennt: jene fashionable New Yorker Party-Gesellschaft, die Tom Wolfe so entlarvend in seiner essayistischen Reportage „Radical Chic“ beschrieben hat. Mit Bedacht freilich setzt Preminger, der – wir wissen es von Wolfe – selbst in den exklusivsten Zirkeln von Manhattan verkehrt, eine halbe Etage tiefer an, wo bemühte Imitation die Absurdität feudaler Riten besonders augenfällig werden läßt.

Das Ehepaar Messenger besitzt ein teures Apartment am Central Park und kann sich auch ein schwarzes Dienstmädchen leisten. Er (Lauence Luckinbill) ist Art Director bei „Life“ – der Film wurde Anfang 1972 gedreht –, sie (Dyan Cannon) begnügt sich mit der Rolle einer mondänen Hausfrau. Von Anfang an schafft Preminger eine Atmosphäre überreizter Hysterie. Julie Messengers Suche nach einem Kleid wird zum hektischen Drama, im Taxi träumt sie fiebrig von einer Vergewaltigung. Und auf der Party erscheinen nicht die erwarteten Ehrengäste Truman Capote und Norman Mailer, aber der alte wabbelige Burgess Meredith, der in Julies Phantasie nackt einen unglaublich obszönen Tanz vorführt.

Das Salondrama kippt in eine Tragödie um. Richard muß wegen eines harmlosen Ekzems ins Krankenhaus und fällt nach einem ärztlichen Kunstfehler in ein Koma. Während er langsam stirbt, verwandelt sich der Warteraum nach und nach in eine Steh-Party von neugierigen Bekannten. Und inmitten der allgemeinen planlosen Aufregung entdeckt Julie schockiert, daß der Sterbende sie am laufenden Band betrogen hat. Wütend läßt sie sich auf einen halbherzigen Beischlaf mit einem befreundeten Photographen ein, der sich prompt als impotent erweist, mit lustvoller Kälte verführt sie den fett-jovialen Hausarzt der Familie (James Coco). Und dann ist Richard tot und der Film zu Ende. In der letzten Einstellung sieht man die junge Witwe zu romantischen Klängen mit ihren beiden Kindern in den Central Park laufen.

In Bildern, aus denen jedes Leben gewichen scheint, die oft so aufdringlich scheußlich sind wie James Cocos wild gestreifte Dreißig-Dollar-Hemden, porträtiert Preminger die totale moralische Indifferenz einer Klasse, die seine eigene ist. Der Titel „So gute Freunde“ signalisiert schwarzen Zynismus. Keine Figur ist auch nur halbwegs sympathisch, es wimmelt von adrett gekleideten Monstren, die mit bleicher Vergnügungssucht auch den Tod in ihre permanente Party einbeziehen. Mehrmals gruppiert Preminger fünf oder sechs Leute zu minutenlangen starren Einstellungen, läßt sie mit enervierender Geduld seichte Belanglosigkeiten in die Kamera plärren.

Wie in „Skidoo“, wie in „Junie Moon“ präsentiert er eine schwer erträgliche Mischung aus zwanghaften Visionen, banaler Realistik und bis ins Aberwitzige übersteigerten grotesken Intermezzi: Eine Feydeau-Farce, dargestellt von Zombies, der Amoklauf eines enttäuschten Liberalen, der am liebsten alles kurz und klein schlagen würde.