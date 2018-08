Inhalt Seite 1 — Außen Dürre, innen Dusche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Asphaltstraße aus dem Marktflecken M’Bour Richtung Süden, Richtung Joal, dem Dorf, wo der Dichter der negrituie und jetzige senegalesische Staatspräsident Senghor geboren wurde, führt längs der Atlantikküste durch die typische Landschaft des mittleren Senegal: ebene Savanne aus Buschwerk und rötlichbraunem Staub, darin die kahlen Strünke der Affenbrotbäume und übermannshohe Termitentürme. Zur Seite ab und an ein Dorf, und ist hier: ein Haufen winziger Strohhütten. Viel Verkehr gibt es nicht – arme Landleute unterwegs zum Markt. Hin und wieder aber kommt einem ein hellhäutiger Blonder auf einem Fahrrad entgegengestrampelt. Das ist dann einer der „Neckelmänner“.

So heißen im Jargon der Touristikleute die Kunden des Reiseunternehmens Neckermann, das hier, im westafrikanischen Busch, etwa hundert Kilometer südlich von Dakar, wo Afrika sich am weitesten nach Westen streckt, unlängst für fünfzehn Millionen Mark ein Feriendorf eröffnete, denen des Club Méditerranée deutlich nachempfunden. Hier wohnen fünfhundert Deutsche in „Rundalows“ am breiten Atlantikstrand und werden, so der NUR-Prospekt, wieder zu Menschen gemacht, zu glücklichen sogar – vor sich das Meer, über sich in den Wintermonaten einen stechend blauen Himmel, um sich her etwas Europa in afrikanischer Verkleidung, Skat, Sauerkohl, Bier, ringsherum Wächter, dahinter Busch.

Gewiß gibt es manchen Ferntouristen, der die Fremde nur unter reichlich Landsleuten erträgt – läßt er sich auf etwas wirklich Fremdes wie Senegal ein, so ist er in Neckermanns Isolierstation „Club Aldiana“ bestens aufgehoben. Andere verschreckt die Vorstellung eher, selbst noch in Senegal vorwiegend heimatliche Laute zu hören. Solche Reisenden müssen Senegal nicht von vornherein streichen. Es ist wahr, seine touristischen Möglichkeiten sind noch nicht sehr weit entwickelt – erst seit dem letzten Jahr schießt hier und da zwischen dem Cap Vert und dem schon tropischen südlichsten Punkt, dem Cap-Skirring, ein Hotelkomplex oder ein Feriendorf aus dem Boden. Und wer sich ein Auto mietet und von der Hauptstadt Dakar aus nur gut eine Stunde lang noch Norden fährt, nach Cayar, wo nachmittags zwischen vier und sechs die Fischer in schmalen, buntbemalten Pirogen durch die Brandung vom Fang zurückkehren, dem kann es passieren, daß er der einzige Weiße ist unter der tausendköpfigen Menge am Strand, die die Männer erwartet und ihre Beute – darunter fliegende Schwertfische, Merlane, Barrakudas und Hammerhaie. Es wird ihm dann nichts anderes übrigbleiben, als das unablässige Geflüster um sich herum stur zu überhören: monsieur, ami, patron, cadeau, cadeau, cadeau...

Aber eine Alternative zu Neckermanns „Club Aldiana“ wäre zum Beispiel die Domaine de Nianing, ein international besetztes, weniger abgeschlossenes Bungalowdorf ganz in Neckermann-Nähe, ebenfalls eine grüne Oase im Busch. Oder, in Dakar selbst, das dieser Tage eröffnete Luxushotel Teranga, ein Wolkenkratzer mitten im europäisierten Regierungsviertel über dem Hafen, mit dem Blick auf die kleine Insel Gorée, über die bis zur Abschaffung des Sklavenhandels im Jahr 1818 von Holländern, Engländern und Franzosen nicht weniger als zwanzig Millionen schwarze Sklaven ihren Weg nach Amerika und zum größeren Teil in den Tod angetreten haben sollen. (Für ein cadeau legt der Wärter in dem erhaltenen Sklavenlagerhaus für den weißen Fototouristen gern die Eisenschellen um die Fußgelenke.)

Oder der Tourist bleibt, gleich neben dem Flughafen von Dakar, am Strand von Ngor, in dem größten Hotelkomplex des Landes, das zu der in aller Welt rasch expandierenden Hotel-Tochtergesellschaft der Air France gehört. Dieses „Meridien Dakar“ besteht aus drei Teilen: einem (relativ preiswerten) Bungalowdorf, einem älteren Betonklotz von der kahlen Wucht des italienischfaschistischen Baustils und, mit Zimmern zum gleichen Preis, einem neueröffneten Hotel mit dem Namen „Diarama“, in dem der italienische Architekt Bach eine recht erstaunliche Synthese von Europäischem und Afrikanischem verwirklicht hat: das lokale Lavagestein, viel Ziegelmauerwerk, luftiges Holzgebälk, Treppengeländer in afrikanischer Geometrie, und darin Jacques-Albert Stühle und Guzzini-Lampen. Die ganze Anlage ist für etwa tausend Gäste bestimmt, zum Schwimmen gibt es eine geschützte Bucht, ein paar Schwimmbecken, man kann Segelboote mieten, reiten, Tennis spielen, sich in Hochseefischerei versuchen, die organisierten Ausflüge machen, die von jedem Hotel des Landes aus zu den gleichen Zielen führen, per Flugzeug in den weit im Landesinnern gelegenen Nationalpark Niokolokoba, in den tropischen Urwald im Süden an den Fluß Casamance, ins Fischerdorf Cayar, auf die Muschelinsel Fadiouth an der Petite Côte, zu der man auf Einbäumen gestakt wird, von Jungen, die alles tun, dem Fremden ihre Adresse zuzustecken, damit er ihnen eine Postkarte aus der Welt schickt. Und bedient werden die tausend Gäste des „Méridien Dakar“ von fünfhundert Einheimischen, ein Angestellter auf zwei Gäste ...

Der Senegal-Tourist braucht schon eine robuste Psyche, wie man sieht. Er darf sich kein Gewissen daraus machen, das Wasser aus der Dusche plätschern zu lassen, während draußen im Land nach einer fünfjährigen Dürreperiode die Zebus sogar entlang der Straße krepieren und von Aasgeiern säuberlich aufgepickt werden. Es darf ihm nichts ausmachen, daß er für eine Übernachtung nahezu den halben Monatslohn eines Senegalesen ausgibt, der das Glück hatte, eine Arbeitsstelle in der Industrie zu finden, und daß „draußen“ die Armen nach ihrer täglichen Hirseration anstehen, während er die Langustenschalen krachen läßt. Wenn er will, wird er in diesen touristischen Enklaven gegen all das abgeschirmt; das Land selbst dringt nur gefiltert, desinfiziert, desodoriert ein, in Form von „Folklore“, das heißt als Zitat seiner selbst; wenn die Tänzer zu der Musik von Tamtam, Balafong und Kora, die in den Gedichten von Senghor eine so große Rolle spielen, wo lange vor der Erfindung des Slogans black is beautiful eben diese Tatsache gefeiert wurde, ihre bunte und akrobatische Magie vorführen, ist es bekömmlicher, den perversen Gedanken zu verdrängen, daß man in einer umgekehrten Situation gern zu den Privilegierten gehören würde, die vor einer Busladung voller amüsierter Afrikaner einen Schuhplattler tanzen dürften.