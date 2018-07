Inhalt Seite 1 — Bataille um Buchstaben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stuttgart

Die Lokalmatadoren in einigen aufgelösten Kreisen Baden-Württembergs haben eine Bataille verloren. Die Stuttgarter Landesregierung unter Ministerpräsident Filbinger (CDU) – sonst an Erfolge gewöhnt – mußte sich in einem Streit mit der Bundesregierung kleinlaut geschlagen geben.

In verschiedenen Landkreisen Baden-Württembergs haben nämlich die Wortführer militanter Protestkomitees immer noch nicht verkraftet, daß Anfang dieses Jahres im Land zwischen der Tauber und dem Bodensee 28 Landkreise aufgelöst und anderen Verwaltungsbezirken zugeschlagen worden sind. Weil die Anti-Aktionskomitees immer noch ein hartnäckiges Eigenleben entwickeln, suchen sie eifrig nach jedem verbleibenden Restchen ihrer geliebten Amtsbezirke. Dazu reichen selbst zwei Buchstaben auf einem Autonummernschild aus.

Denn was im Verlauf der vergangenen Monate Landes- und Bundesminister, Staatssekretäre, Abgeordnete in Stuttgart und Bonn und selbst die Mitglieder des Bundesrats hinlänglich beschäftigte – ohne Erfolg, wie sich herausstellen sollte – waren nichts weniger als Autoschilder. Sollten, so lautete die hochbrisante Frage, die Abkürzungen aus den Namen der neuen Landkreishauptstädte abgeleitet werden, wie die Bundesregierung unter Hinweis auf die Straßenverkehrszulassungsordnung erklärte? Oder sollten sie „landschaftsbezogen“ sein, wie die Lokalgrößen in den aufgelösten Bezirken wortstark verlangten?

Hatte man sich beispielsweise mit einiger Mühe im alten Kreis Schwäbisch Gmünd damit abgefunden, künftig aufs Landratsamt in die (feindliche) Nachbarstadt Aalen zu fahren, so sollte diese Schande nicht auch noch durch das Kennzeichen „AA“ (für Aalen) verewigt werden. Den Gmündern half, daß sie im Landtag wenigstens erreicht hatten, ihren neuen Landkreis nicht nach Aalen zu benennen, sondern ihn neutral „Ostalbkreis“ zu heißen. Und nur dieses „OA“ wollten die Gmündener an ihrem Auto sehen.

Einen besonders raffinierten Trick hatte sich das „Aktionskomitee für die Erhaltung des Landkreises Nürtingen“ ausgedacht. Die Nürtingen die mit Esslingen zusammengelegt wurden und sich dagegen mit einer Volksabstimmung zur Auflösung des Landtags, dann mit einem Verfassungsprozeß vor dem Staatsgerichtshof des Landes erfolglos gewehrt hatten, wollten den ungeliebten neuen Landkreis kurzerhand in „Neckar-Teck“ umtaufen. Der Name der verhaßten Kreisstadt wäre damit ein für alle mal aus den Annalen der Kreisgeschichte gelöscht worden und die Esslinger hätten sich sogar erniedrigen müssen, „NT“ an ihrem Auto zu befestigen – jene Buchstaben, die vordem die Einwohner des Kreises Nürtingen stolz mit sich herumgefahren hatten.

Der ausgeklügelte Schachzug konnte nur deshalb scheitern, weil sich die Nürtinger bis zum letzten Blutstropfen gegen die Verwaltungsreform gewehrt und dabei rundweg versäumt hatten, im Landtag wenigstens einen neuen Namen für den Großkreis durchzusetzen.