Hansgeorg Schiffers, ehemals Ministerialdirektor im Verteidigungsministerium, soll nicht Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) werden. Verteidigungsminister Georg Leber hat nämlich Bedenken, daß der frühere Beamte seine Rüstungskenntnisse ausgerechnet in einen Verband einbringt, dessen Mitglieder zu 70 bis 80 Prozent von Aufträgen des Staates abhängen. Und weder dem Geschäftsführer noch dem Verband kann an einem gestörten Verhältnis zum Hauptauftraggeber der Luftfahrtindustrie gelegen sein.

Diese Haltung hätte allen Beteiligten zur Ehre gereicht. Doch nun ist ein anderer Mann als Geschäftsführer ins Gespräch gekommen, der zumindest ebenso viele intime Kenntnisse des Verteidigungsministeriums wie Schiffers hat: der frühere Präsident des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung in Koblenz, Theodor Benecke. Beim Verteidigungsministerium. wie auch beim BDLI wird versichert, Benecke werde vor allem von Rüstungsstaatssekretär Siegfried Mann favorisiert. Damit dürfte klar sein, warum Schiffers nicht werden durfte, was er und der BDLI wollten.

Walther Leisler Kiep, CDU-MdB und Schatzmeister der Partei, hat in seinem Amt als Parteifinanzier offenbar Glück. Nach einem jüngsten Kiep-Überblick konnte die Union ihren Schuldenstand – vor einem Jahr noch rund zwölf Millionen Mark – um ein Drittel auf acht Millionen Mark reduzieren. Die Union-Betriebsgesellschaft, das kommerzielle Unternehmen der Partei, das lange Jahre in den roten Zahlen wirtschaftete, arbeitet auch wieder mit Gewinn. Kiep führt die Finanzkonsolidierung darauf zurück, daß der allgemeine Kompetenzwirrwarr beseitigt wurde und Bundes- wie Landespartei inzwischen nach einem einheitlichen Finanzkonzept arbeiten.

Kiep will sein Konzept nun auch auf die Kreisebene ausdehnen. Bemerkenswert ist, mit welch ungewöhnlicher Schärfe Kiep in einem kleinen Zirkel von Journalisten mit der eigenen Partei ins Gericht ging. Er befand, daß die Führung der Partei sich von der Basis entfernt und den Kontakt zum Parteivolk verloren habe. Kiep bissig: „Seit 1965 haben wir nichts anderes gelehrt als des Inhalts entleerte Formeln.“

Der Saarkanal, dessen Finanzierung durch die jüngste Entscheidung der Bundesregierung gesichert ist, hat einen neuen Namen bekommen. In Bonn wird nur noch vom „Rentenkanal“ gesprochen. Der Grund: Die Bundesregierung habe den Ausbau des unwirtschaftlichen Wasserweges nur deshalb unterstützt, weil das Saarland im Bundesrat von der Einheitsfront der CDU-Länder gegen die neue Rentenreform abwich und mit seiner Stimme das Inkrafttreten der Rentenreform sicherte.

Das Entwicklungshilfeministerium wird künftig an den deutschen Botschaften im Ausland stärker als bisher vertreten sein. Entwicklungsminister Erhard Eppler wird demnächst sechs Entwicklungsattachés nach Lima, Algier, Nairobi, Bangkok, Kinshasa und Lagos schicken. Sie sollen sich dort um die deutsche Entwicklungshilfe kümmern. In den nächsten drei Jahren sollen in 25 Schwerpunktländern deutsche Entwicklungsattachés das Bonner Ministerium repräsentieren.