Die Würfel sind gefallen, hieß es bei den Kölner Abschreibungsgesellchaften im Oktober 1971, als durch eine neuartige Steuerkonstruktion, das „Kölner Modell“, Bundesregierung und Oberfinanzdirektionen in Aufregung versetzt wurden. Jetzt warfen die Steuermänner am Rhein die Würfel zum zweitenmal. Sie exportierten ihr Steuersparmodell ins benachbarte Ausland. Bundesdeutsche Kapitalanleger erhalten damit zum erstenmal Gelegenheit, Eigentumswohnungen in Spanien, Frankreich, Luxemburg oder der Schweiz durch ersparte Steuergelder finanzieren zu können.

„Hier wird offensichtlich das Steuerrecht pervertiert“, schimpfte ein Steuerreferent aus dem Bundesfinanzministerium. Trotzdem müssen die Finanzbehörden wieder tatenlos zusehen, wie sich gut verdienende Bundesbürger durch „fragwürdige vertragsrechtliche Manöver“ (Jochen Vogel) um ihre Steuerschuld herumdrücken. Kein einziges Finanzamt in der Bundesrepublik vermochte die Kölner Steuerhochburg bisher ernsthaft zu gefährden. Und das hat seinen Grund.

Die clevere Gilde der rheinischen Geschäftemachen zählt zu jener Elite des deutschen Steuerrechts, die neben der Pflege eigener Steueroasen unserem Wirtschaftsprüfer- und Steueroasen wuchs an der Kölner Universität das Einmaleins der Steuerlehre einpaukt. Angesichts fachlicher Qualifikation ist es kein Wunder, daß die Verkäufer von Verlustzuweisungen die Anerkennungsschreiben der Finanzämter ohne allzu große Schwierigkeiten bekommen.

Allerdings läßt sich von der steuerrechtlichen Seite kaum etwas gegen das Kölner Modell sagen. Im Gegenteil, bei zahlreichen Objekten zwischen Flensburg und Konstanz hat es sich gezeigt, daß die Bauherren ein erhebliches wirtschaftliches Risiko eingegangen sind. Sie sitzen nämlich teilweise auf unvermietbaren und unverkäuflichen Eigentumswohnungen. Dieses Risiko aber ist eines der Kriterien für die Anerkennung als Bauherr. Allerdings ist es auch der Grund, warum die Anbieter auf den lukrativeren Auslandsmarkt ausweichen.

„Die größte Attraktion des Jahres“ eröffnete der 32jährige Carrerafahrer und Tennisfan Jürgen Amann, Chef der Broker Dr. Amann GmbH in Köln, zusammen mit dem Renommiertaucher Hans Hass vor einigen Wochen am spanischen Mittelmeerstrand 4 km westlich von Almeria. Deutsche Kapitalanleger sollen sich hier auf einem 71 000 qm großen Felsengrundstück als Bauherren für das 35-Millionen-Mark-Erholungsprojekt „La Parra“ betätigen und Steuervorteile von 140 Prozent – bezogen auf ihren Kapitaleinsatz – erhalten.

Etwa 1500 km nördlicher, im Pariser Vorort Villemomble, startete vor 14 Tagen der Ex-Amann-Partner Jochem Erlemann, Chef der Europäischen Treuhand in Köln, die zweite Sensation der Abschreibungssaison. Er sucht Bauherren für ein 29 Apartments umfassendes Wohngebäude, bei dem ebenfalls 140 Prozent Steuervorteile versprochen werden. Mit einem ähnlichen Projekt, das noch unter der Amann-Schirmherrschaft gediehen war, trat Erlemann vor mehreren Monaten an die Öffentlichkeit: steuerbegünstigte Eigentumswohnungen am Stadtrand von Luxemburg mit bankgarantierter Rendite.

Die Konstruktion der beiden Kölner Akademiker stellt das Steuerrecht wieder einmal auf den Kopf. Sie ermöglicht dem Bauherrn, der in Spanien eine Eigentumswohnung baut, sogar seine Reisekosten in den .sonnigen Süden von der Steuer abzusetzen, wenn er dem Finanzamt glaubhaft machen kann, daß er sich lediglich vom Wert und der Bebaubarkeit des Grundstückes überzeugen will.