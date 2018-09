Helmut Kohl ist neuer Vorsitzender der CDU. Mit der Wahl des 43jährigen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz am Dienstag in Bonn endete die Ära Barzel auch in der Parteiführung, nachdem die Wachablösung in der Fraktion schon mit Barzels Rücktritt am 9.