Helmut Kohl ist neuer Vorsitzender der CDU. Mit der Wahl des 43jährigen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz am Dienstag in Bonn endete die Ära Barzel auch in der Parteiführung, nachdem die Wachablösung in der Fraktion schon mit Barzels Rücktritt am 9. Mai eingeleitet worden war. Wenig später hatte er auch auf die erneute Kandidatur für die Parteiführung, die er seit 1971 innehatte, verzichtet, so daß sein Rivale Kohl als einziger Anwärter übrigblieb.

Das Vertrauensvotum für Kohl war eindeutig, wenn auch nicht überwältigend. Von 601 anwesenden Delegierten gaben 520 ihre Stimme für, 51 gegen ihn, 29 enthielten sich der Stimme. Eine Stimme war ungültig.

Auf Vorschlag des neuen Vorsitzenden wurde Professor Kurt Biedenkopf, Experte für Fragen der Mitbestimmung, zum neuen Generalsekretär gewählt. Von 601 abgegebenen Stimmen erhielt er 529.

Bereits im ersten Wahlgang erreichten alle fünf vorgeschlagenen Stellvertreter die notwendige Mehrheit: Wiedergewählt wurden Hans Katzer (487), Gerhard Stoltenberg (557) und Helga Wex (437); neu in das Führungsgremium kamen der baden-württembergische Ministerpräsident Hans Filbinger (517) (anstelle des freiwillig ausgeschiedenen Gerhard Schröder) und der nordrhein-westfälische Oppositionsführer Heinrich Köppler (529 Stimmen) als Ersatz für Kohl.

In seiner ersten politischen Grundsatzrede im neuen Amt definierte Kohl die CDU als „Partei der dynamischen Freiheit“ und mahnte die Union zu größerer Solidarität. Freiheit und Gleichheit brachte Kohl in einen gewissen Gegensatz: Wer die Freiheit des Menschen wolle, dürfe keine völlig gleiche Gesellschaft wünschen, wohl aber die Gleichheit der Chancen,

Im außenpolitischen Teil seiner Rede unterstrich der neue Parteivorsitzende, daß rechtskräftig abgeschlossene Verträge auch für die Union bindend seien. Vor den Wahlen zum neuen Parteivorstand hatte der bisherige Generalsekretär Kraske in seiner Abschiedsrede als erster in der CDU-Prominenz die Zweistaatlichkeit Deutschlands anerkannt. Realistische Außenpolitik heiße für die Union, „davon auszugehen, daß es zwei Staaten in Deutschland gibt und auf lange Zeit geben wird“.

Rainer Barzel, der im Gegensatz zu den anderen ehemaligen Parteiführern nicht Ehrenvorsitzender der CDU geworden ist, aber mit der zweithöchsten Stimmenzahl in den Bundesvorstand gewählt wurde, warnte in seiner Schlußansprache davor, „etwa nur den kleinsten gemeinsamen Nenner als ausreichende Basis für eine einheitlich getragene Politik“ zu akzeptieren. Unter dem Beifall der Delegierten erklärte er mit deutlicher Anspielung auf die CSU: „Wir müssen darauf achten, daß Fortschritt, Bewegung und Erneuerung nicht dadurch ins Hintertreffen geraten, daß sich etwa hinter der Einstimmigkeitsformel das Diktat einer Minderheit verbirgt.“