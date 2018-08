Von Dietmar Merten

Mancher Beamte, der das Projekt ausführen soll, hält es für „übers Knie gebrochen“. Doch schon Anfang dieses Jahres erhielten alle Einheiten und Dienststellen der Bundeswehr sowie ihre „Reservistenbetreuer“ eine kurze. Information des Verteidigungsministeriums, in der sich der lapidare Satz findet: „Der Studienbetrieb der Hochschulen der Bundeswehr wird in Hamburg und München am 1. Oktober 1973 aufgenommen.“ Dabei wurde mit dem Bau der notwendigen Gebäude eben erst begonnen. Provisorische Unterkunft für die zunächst etwa 650 Studenten des Jahrgangs 1973: die in Hamburg und München bestehenden Heeresoffiziersschulen.

Die akademische Neugründung wird „in Struktur und Organisation den anderen wissenschaftlichen Hochschulen gleichwertig und gleichartig sein“, heißt es in der zitierten Mitteilung. In Wirklichkeit jedoch steckt mehr Ehrgeiz dahinter. Die Hochschulen der Bundeswehr sollen eine Modellfunktion erfüllen. Wesentliches Merkmal: Man will durch Straffung dahin gelangen, „daß drei Studienjahre im Endergebnis einem achtsemestrigen (vierjährigen) Hochschulstudium entsprechen“.

Die Modelluniversitäten richten sich, soweit unbedingt nötig, nach den Hochschulgesetzen der gastgebenden Bundesländer, also Bayern und Hamburg. Insbesondere aber versuchte man, bereits jetzt die Richtlinien vorwegzunehmen, die ein bundesweites Hochschulrahmengesetz erwarten läßt. Für den – wahrscheinlich uniformierten – Studenten bedeutet das, daß er seine drei Jahre bis zum Diplom nicht in sechs Semestern mit jeweils dazwischenliegenden monatelangen Ferien absolviert, sondern neun Trimester lang büffelt.

Zwei Monate im Jahr werden „fachlichen Praktika und militärischen Übungen“ vorbehalten bleiben. Echte Freizeit hingegen wird sehr knapp bemessen sein: Es gibt nur die für Soldaten üblichen drei bis vier Wochen Jahresurlaub.

Einträgliche Jobs oder Reisen in den Semesterferien werden wohl immer ein unerfüllter Jugendtraum all derer bleiben, die sich für den kürzesten und rationellsten Weg zum Diplom entscheiden. Verteidigungsstaatssekretär Karl-Wilhelm Berkhan legte jedenfalls Wert auf die Feststellung: „Die Studenten der Hochschulen der Bundeswehr bleiben Soldaten mit allen Rechten und Pflichten.“

Zum schnellen Erfolg der feldgrauen (und fliegerblauen) Unis soll auch die Arbeit auf curricularer Basis beitragen. Ein studierender Leutnant wird also nicht in die Verlegenheit kommen, zum Beispiel Statistik II vor Statistik I belegen zu müssen, nur weil der Vorlesungsplan und der zuständige Herr Professor es gerade so wollen.