Inhalt Seite 1 — Mit weitmaschigem Netz auf Fishfang Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rudolf Herlt

In dieser Woche ist die Kartellnovelle mit großer Mehrheit im Bundestag verabschiedet worden. Ihr Herzstück ist die vorbeugende Fusionskontrolle, ein neuer Bestandteil unseres Wettbewerbsrechts.

Der Gedanke, den Zusammenschluß zweier Unternehmen zu erschweren, ist von denen, die davon betroffen werden könnten, lange leidenschaftlich abgelehnt worden. Die Umstände, unter denen das Bundeskartellamt einen Zusammenschluß untersagen kann, sind aber jetzt so gefaßt worden, daß auch die Opposition schließlich zustimmen konnte. Legt die Fusionskontrolle, wie ihre Gegner behaupten, den Unternehmern Handschellen an, oder ist sie die „modernste Wettbewerbsgesetzgebung der Welt“, wie der Promotor der Novelle, Wolfgang Kartte, behauptete?

Alle Untersuchungen der Konzentrationsvorgänge in modernen Volkswirtschaften zeigen, daß Kräfte am Werk sind, die den Zusammenschluß von Unternehmen zu immer größeren Einheiten scheinbar unvermeidlich erzwingen: Große Produktionsserien senken die Kosten; größere Betriebe sind im Einkauf, Absatz und in der Werbung den kleinen überlegen; Eigentümer-Unternehmer und Manager streben nach Macht auf den Märkten, um das Marktrisiko zu verringern; technische Verfahren zwingen zu großbetrieblicher Produktion; der Anteil der Beschäftigten im Bereich der verarbeitenden Industrie sinkt zugunsten der Dienstleistungen und wird durch Kapitaleinsatz aufgewogen; endlich begünstigt auch die europäische Integration die Zusammenschlüsse in der Industrie.

Diese Kräfte fördern das Entstehen von Riesenunternehmen, deren wirtschaftliche Macht größer ist als in einer Welt des vollkommenen Wettbewerbs. Bei vollkommenem Wettbewerb hat keine Firma und kein Verbraucher irgendwelche Macht auf dem Markt. Es ist das nobelste Modell: Kein Mensch hat Macht über andere Menschen und doch reagieren alle in systematischer Weise auf Bedarfsverschiebungen. Der Nachteil dieses Modells ist nur, daß es in der Welt, die wir kennen, nicht existiert.

Dennoch ist die Faszination des Modells ungebrochen. Wenn auch kaum jemand glaubt, daß es die Welt exakt beschreibt, in der wir leben, so meinen doch viele, die Politik sollte sich an ihm orientieren. Folgerichtig wird das andere Extrem, die Alleinherrschaft eines einzigen Unternehmens auf einem Markt, mit dem Bannfluch belegt. Denn dieser Monopolunternehmer gebietet über ein Maß an wirtschaftlicher Macht, das es ihm erlaubt, seine Preise höherzuschrauben, als er es bei funktionierendem Wettbewerb könnte. Da er den Preis bestimmen kann, steht es ihm frei, bei einer gewünschten Gewinnsumme die Produktion zu drosseln. Ihm wirft also die Wissenschaft vor, er übervorteile den Verbraucher und versorge ihn nicht optimal. Indes: Auch der reine Monopolist ist eine Figur aus der theoretischen Welt der Modelle.

Ein Blick in die wirkliche Welt zeigt uns, daß es in den wichtigsten Bereichen der Industrie und der Dienstleistungen nicht um die Wahl zwischen Monopol und vollkommener Konkurrenz geht. Ob Chemie oder Elektronik, ob Autos oder Maschinen – nirgendwo beherrscht ein Produzent allein den Markt, und nirgendwo sind es ungezählte Firmen, die sich auf dem Markt tummeln. In vielen Wirtschaftszweigen, besonders in den zukunftsträchtigen, sind es einige wenige Großunternehmen, die das Bild der Branche prägen: Das Oligopol ist das Marktmuster unserer Zeit.