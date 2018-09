Inhalt Seite 1 — Spiel auf drei Zeitebenen Seite 2 Auf einer Seite lesen

ZDF, Mittwoch, 6. Juni: „Entziehung“, von und mit Gabriele Wohmann

Gezeigt wird: ein Fall von Vergiftung (durch Drogen, Ekel und Selbstüberdruß, durch die Ehe und die Erziehung, durch die Gesellschaft und durch Valium). Beschrieben wird: die Denkweise einer Frau, die dazu verurteilt ist, niemals über ein Unentschieden hinauszukommen – keine strahlenden Siege, keine spektakulären Niederlagen, immer nur ein klägliches Remis. (Deshalb der Versuch, durch eine Reihe von Ohnmachtsbezeugungen auf sich aufmerksam zu machen und, in dem gesetzten bürgerlichen Rahmen, ein wenig ecce homo zu spielen.)

Auf dem Bildschirm erscheint: der Sanatoriumsalltag, das Ritual zwischen Aufnahme und Entlassung, mit Ärzten, Patienten und Schwestern, deren minuziöse Charakterisierung Erfahrung verrät (und große Schreibkunst), mit den Exerzitien einer Entziehungskur und den Gesprächen unter Privilegierten, einer Art von Komplicenjargon auf den oberen Rängen. Dazwischen: Erinnerungen der Protagonistin, die, tagebuchartig, den Prozeß ihrer Ver- und Entgiftung beschreibt, Begegnungen mit Menschen von draußen, Visionen, Träume und antizipierende Lösungen, die – kaum entwickelt, schon wieder verworfen – keine Lösungen sind.

Ein Spiel auf drei Zeitebenen also, das Protokoll eines Denkvorgangs, dessen Diskontinuität sich im Durcheinander von Erinnerung und Erwartung, Realität und Vorstellung spiegelt. Es wird wenig gehandelt und viel geredet; man spricht und raucht und liest und flieht und träumt, und wenn man sich unterhält, dann ist der Nebensinn der Worte wichtiger als der Sinn selbst, denn es kommt auf den Worthof an und nicht auf die Definition, so wie es auf die Reaktion ankommt und nicht auf die Aktion. (Dieses Prinzip wird konsequent durchgeführt: Sobald die Protokollantin etwas tut, tritt ein anderer an ihre Stelle und setzt das Gedankenspiel fort. Voyeurs kommen in diesem Film nicht auf ihre Kosten – wenn der Ehebruch beginnt, verläßt die Kamera die Couch und folgt der betrogenen Frau, deren Augen verdeutlichen, was sie in diesem Augenblick denkt.)

Ich habe an den frühen Musil gedacht, als ich Die Entziehung ansah, an Die Vereinigungen und den Versuch, die Einsamkeit eines Gehirns zu beschreiben, seine Antworten auf Reize von außen, seine Assoziationen und Denkbewegungen: So exakt ist die Beschreibung der Seelenlage dieser Laura bei Gabriele Wohmann, so präzise auskalkuliert sind die Möglichkeiten, das Denkspiel mit Hilfe von Szenenfetzen (die für Bewußtseinsvorgänge stehen) sichtbar zu machen und das Nichtverhältnis der Protagonistin zu anderen Personen (den Liebhabern und ihrem Mann, der noch nicht einmal einen Namen hat: ein Ehemann, sonst nichts) optisch zu verdeutlichen... jenen mangelnden Bezug zur Welt, unter dem sie, Egoistin und Masochistin, leidet und den sie verrät, wenn sie, erschöpft von den schläfrigen Dialogen, in die ihre Selbstgespräche einmünden, das Kind erwähnt, das, stiller werdend, ein paar Zimmer weiter auf dem Balkon liegt.

Kurzum, ich kann mich nicht entsinnen, daß auf dem Bildschirm jemals so adäquat (ehrlich, klug, präzise, mediengerecht) der Denk-, Reaktions- und Empfindungsprozeß eines Menschen dargestellt worden ist... eines Menschen auf der Flucht, dessen Selbstreflexion zugleich die gesellschaftlichen Zustände ins Blickfeld rückt, die hier ein individuelles Versagen akzentuieren, aber nicht als dessen Alibi dienen.

Und gerade deshalb – wegen der Perfektion, mit der da, kalt und intelligent, das Problem der Isolation dargestellt wurde, sollte die Verfasserin jene Passagen ausmerzen, in denen sie die Perspektive der Tagebuchschreiberin verläßt und nicht mehr Laura protokollieren, sondern Gabriele Wohmann Poesie machen läßt... und zwar schlechte Poesie, „Frauendichtung“, wie sie im Buch steht, sentimental, undurchdacht und pathetisch! So gut, in ihrer Bösartigkeit, die Dialoge sind, die nüchternen Beschreibungen eines Krankheitszustandes und ein Teil der verwegenen Träume, so dilettantisch nehmen sich die lyrischen Deutungen aus, die unfreiwillig komischen Meditationen über das Thema sterbend leben wir und lebend sterben wir: Da macht Albert Camus seinen Besuch in der Provinz, und auf dem Meersburger Dichterinnentreffen wird existentialistisch geraunt.