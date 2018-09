Bei der Bundesbahn will offensichtlich niemand den Eindruck erwecken, daß sich der Fluglotsenstreik günstig auf den Fahrkartenverkauf auswirkt. Doch wer in diesen Tagen mit Deutschlands Prestigezügen, dem Trans Europ Express oder Inter-City reist, merkt es überdeutlich. Noch gibt es für jeden Reisenden einen Sitzplatz, aber die Auswahl ist gegenüber den streikfreien Tagen gering geworden.

In der Frankfurter Bundesbahnzentrale gibt es aber keine Zahlen, die diesen Eindruck bestätigen. Ein Sprecher der Bundesbahndirektion beschränkt sich darauf zu sagen, daß in der Vergangenheit sowieso immer mehr Reisende Luxuszüge buchten. Und wer verhinderter Jet-Passagier ist, könne nicht festgestellt werden.

In der Lufthansa-Zentrale in Köln ist man ähnlich zurückhaltend; freilich in umgekehrter Richtung. Noch ist der Computer nicht in der Lage, Tag für Tag eine Abrechnung über die Passagiere zu liefern, die die Lust am Fliegen verloren haben. Doch es gibt Anhaltspunkte. Staatssekretär Haar vom Verkehrsministerium nennt Kosten in Höhe von einer bis zwei Millionen Mark, die Tag für Tag von der Lufthansa getragen werden müßten.

Doch die Lufthansa, ist nicht der einzige Leidtragende. Denn nicht ohne Grund haben die Flugleiter ihren Streik auf den Beginn der Feriensaison gelegt. Bei den Reiseveranstaltern hat die Hochsaison begonnen und offensichtlich, spekulieren die Flugleiter darauf, daß Bonn den Urlaubern zuliebe eher bereit ist, einzulenken und ihren Forderungen nach mehr Geld nachzugeben.

Zwischen 350 000 und 400 000 Urlauber werden im Juni von den deutschen Flughäfen in die Ferien starten. Die Reiseveranstalter müssen sie während der zum Teil bis zu sieben Stunden dauernden Wartezeit vertrösten, auch wenn sie dazu nicht verpflichtet sind.

Die Veranstalter lassen es sich deshalb zum Teil einiges kosten, damit ihre Gäste zufrieden bleiben. So hat sich zum Beispiel das gemeinwirtschaftliche Unternehmen für Touristik (gut) bereiterklärt, auf „Kulanzbasis“ zusätzliche Kosten, die während der Wartezeit entstehen, zu übernehmen. Aldo Stowasser, bei gut für die Produktbetreuung zuständig, rechnet, daß bis jetzt der Streik der Flugleiter etwa 80 000 Mark gekostet hat. Freilich kann es noch teurer werden. Denn, so heißt es bei gut, noch sind wir vom Chaos verschont geblieben.

In der Tat kann es den Reiseveranstalter noch ans Geld gehen, wenn sie die ersten Flüge streichen müssen. Denn während die Lufthansa knapp 100 Flüge pro Tag weniger durchführt, haben die Reisegesellschaften bis jetzt noch keine Flüge ausfallen lassen müssen.

Bei Neckermann und Reisen (NUR) in Frankfurt weiß man schon wie sich derartige Streichungen auswirken werden: Wenn die Hotelbetten leer bleiben, werden die Hoteliers im nächsten Jahr das Risiko abwälzen. Für die Branche, so NUR-Sprecher Günter Euler, „bedeutet dies Preiserhöhungen fürs nächste Jahr“. kde