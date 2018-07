Der Verein MTV Treubund Lüneburg präsentierte den Kokosnußtanz. Eberhard Gienger, Europameister am Reck und bester Turner des Deutschen Turnbundes (DTB) in München bei den Olympischen Spielen, gewann den Olympischen Zwölfkampf. Im Wahlwettkampf – je 1 Übung aus dem Geräteturnen, der Gymnastik, der Leichtathletik und dem Schwimmen kann sich der Teilnehmer aus insgesamt 16 angebotenen Übungen dieser Disziplinen wählen – beteiligten sich 27 325 Teilnehmer zwischen 15 und 80 Jahren. 3985 gehörten Musik- und Spielmannszügen an. Insgesamt lagen 54 790 Meldungen aus 3545 Vereinen vor: Das Deutsche Turnfest 1973 vom 12. bis 17. Juni in Stuttgart war insofern ein voller Erfolg. Alle fünf Jahre treffen sich die Turner zu ihrer großen Schau.

Stuttgarts Bürgermeister Dr. Jürgen Hahn, Verantwortlicher für die Organisation, formulierte – frisch, fromm, fröhlich, frei – eine kühne These: „Deutsche Turnfeste wird es immer geben.“ Hybris der deutschen Turner oder Optimismus der Reformer? – das ist hier die Frage. Bundespräsident Dr. Gustav Heinemann betonte auf der glanzvollen Abschlußveranstaltung im Stuttgarter Neckarstadion vor 70 000 Zuschauern wieder einmal „die gesellschaftliche Bedeutung des Sports“ und die Priorität von Breiten- und Freizeitsport gegenüber dem Hochleistungssport.

Schon in der Sendung der ARD „Pro und Contra“ am 14. Juni war die Frage nach dem Sinn des Turnvereins in der heutigen Zeit gestellt worden. Dienstleistungsbetrieb oder Vereinsmeierei, Freizeitangebot oder Traditionspflege – Turnvater Jahn blinzelte in die Kameras, der Barrenstreit schien aktualisiert. Ein Psychologe, Hochschullehrer für Leibesübungen, Meinhart Volkamer fand schließlich die Synthese. Der Mensch, der nur die sportliche Betätigung suche, gehe gar nicht in einen Verein. Normalerweise aber sei das Bedürfnis nach sportlicher Aktivität und sozialem Kontakt gleichermaßen ausgeprägt – Sozialisation und Kommunikation hießen die neuen Werte.

Dr. Josef Göhler, stellvertretender Vorsitzender des DTB, betonte dann auch, daß die Vereine heute bemüht seien, attraktive Angebote zu unterbreiten, so daß jeder auf seine Kosten kommen könne – Sport für jedermann. Doch habe auch der Hochleistungssportler einen Anspruch auf Gastrecht – Sportler für Neckermann. Mit 2,4 Millionen Mitgliedern ist der deutsche Turnerbund nach dem Deutschen Fußballbund (DFB) mit fast vier Millionen Mitgliedern der zweitgrößte Sportverband der Bundesrepublik.

Quantität bedeutet nicht immer Qualität. Doch ein weiteres Indiz für die eben zitierte Attraktivität bedeuten sicherlich die insgesamt 80 000 Teilnehmer des Stuttgarter Meetings. Avery Brundage, ehemaliger IOC-Präsident, war einer von ihnen und gleichzeitig Symbol für Heinemanns Forderung, daß Freiwilligkeit im Sport vor Berufsmäßigkeit gehe. Quod erat demonstrandum! Jürgen Werner