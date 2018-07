Inhalt Seite 1 — Teure Politik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn Bonn Mitglied der Vereinten Nationen wird, braucht Finanzminister Helmut Schmidt nicht mehr tief in die Tasche zu greifen. Denn die Bundesrepublik zahlt schon seit Jahren in diverse Kassen der New Yorker Völkerfamilie. Was bislang noch fehlte, war lediglich der deutsche Beitrag zum regulären UNO-Haushalt, der eine Gesamthöhe von 225 Millionen Dollar (knapp 590 Millionen Mark) hat.

Nach, derzeitigen Schätzungen müssen die Deutschen in den kommenden Jahren einen Haushaltsbeitrag zwischen 44 und 51 Millionen Mark im Jahr leisten. Das sind rund 6,8 Prozent des UN-Haushalts. Im laufenden Rechnungsjahr entfällt nach der UN-Aufnahme nur rund ein Drittel des Jahresbeitrags: knapp 14 Millionen Mark.

Mit diesen Beiträgen ist die Mitwirkung an der Politik der Vereinten Nationen jedoch noch längst nicht bezahlt. Schon seit Jahren ist Bonn nämlich Mitglied der 14 UN-Sonderorganisationen und verschiedenen Unterorganisationen, die mit der Arbeit der Vereinten Nationen eng verknüpft sind.

Zu den wichtigsten Sonderorganisationen gehören:

Die Welthungerhilfeorganisation (FAO),

die UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Forschung

(UNESCO),