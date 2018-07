Die deutsche Industrie hat ihren Exportanteil am gesamten Umsatz in den letzten zehn Jahren beträchtlich erhöht. Während die Exportquote 1962 noch knapp 15 Prozent betrug, kletterte sie bis Ende 1972 auf fast 20 Prozent. In einzelnen Branchen – vor allem bei Herstellern hochqualifizierter Halb- und Fertigwaren – ging ein noch größerer Anteil ins Ausland. Größter Exporteur ist die Autoindustrie, die über 40 Prozent ihres Umsatzes im Ausland erlöst. Dabei können die Unternehmen allerdings auch stark in die Abhängigkeit von Wirtschaftsentwicklungen im Exportland geraten. Währungsänderungen und sinkende Kaufkraft im Ausland treffen ein exportabhängiges Land empfindlich.

Quelle: Statistisches Bundesamt