Was tun, wenn sich auf der Reise im Ausland eine Unpäßlichkeit einstellt? In die nächste Apotheke gehen und Pillen gegen Fieber, Schnupfen, Kopf- oder Bauchweh kaufen? In vielen Ländern wäre dies äußerst leichtfertig, befindet das renommierte amerikanische Mitteilungsblatt für Mediziner „Medical Letter“ in seiner neuesten Ausgabe. Und zu diesen Ländern, das jedenfalls geht aus den dort genannten Beispielen hervor, zählt auch die Bundesrepublik Deutschland.

Rechtzeitig vor der großen Reisewelle ermahnt die Fachzeitschrift die US-Ärzte, sie mögen ihre Patienten auf die möglichen Gefahren ausländischer Pharma-Usancen aufmerksam machen.

Wohl ließen sich triviale Touristenleiden wie das Drei-Tage-Fieber oder Diarrhöe mit landesüblichen rezeptfreien Medikamenten lindern, doch könnten die Nebenwirkungen mancher dieser Präparate verheerend sein. Denn unbehelligt von so rigorosen Kontrollinstanzen, wie es in den Vereinigten Staaten die Arzneimittelbehörde der Regierung (FDA) ist, können Apotheken in einigen Urlaubsländern Medikamente feilbieten, die US-Ärzte – falls überhaupt – nur bei strenger Indikation verordnen dürfen. In Israel, Mexiko und Spanien zum Beispiel sind Husten- und Erkältungsmittel, die Chloramphenicol enthalten, verschreibungsfrei in Apotheken erhältlich. Das hochpotente Antibiotikum Chloramphenicol, das in den USA lediglich bei äußerst schweren Infektionskrankheiten gewissermaßen als letztes Mittel und auch nur unter laufender Blutkontrolle durch den Arzt gegeben werden darf, kann eine zum Tode führende Anämie verursachen. Und gegen Fieber und Kopfweh verkaufen Apotheken in einigen außeramerikanischen Ländern – darunter die Bundesrepublik – ohne Rezept Aminophenazon (zum Beispiel „Pyramidon“), das zwar die Schmerzen und andere Fiebersymptome bekämpft, doch auch eine schwere, häufig tödlich verlaufende Krankheit, die Agranulozytose, hervorzurufen vermag.

Wenn ein Tourist unter Durchfall leidet, so mag er vom Apotheker etwa in Westdeutschland die hier nicht verschreibungspflichtige Arzneispezialität Entero-Vioform (zum Beispiel „Mexaform“) empfohlen bekommen, ein Mittel, mit dem sich der Reisende unter Umständen ein Nerven- oder Augenleiden einhandeln kann, bemäkelt die Ärztezeitschrift.

Zu den hinlänglich bekannten Warnungen vor unabgekochtem Wasser oder ungewaschenem Obst in manchen Entwicklungsländern muß heute offenbar auch zur Vorsicht in Apotheken gemahnt werden, und in dieser Hinsicht scheint, jedenfalls unter amerikanischen Ärzten, auch die Bundesrepublik zu den unterentwickelten Ländern zu gehören. -ow