Inhalt Seite 1 — Weiter mit Goppel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kilian Gassner

München

Wenn jemand in Bayern ganz besonders unter dem Umstand zu leiden hat, daß Franz Josef Strauß jetzt in Bonn unterbeschäftigt ist und keine Regierungsgeschäfte mehr ausüben kann, dann ist es der bayerische Ministerpräsident Alfons Goppel. Mit der von ihm erfolgreich erprobten und inzwischen gewohnten Art, nämlich honorabel und sonor, verfocht er den ersten Gang Bayerns nach Karlsruhe so, als glaubte er wirklich, einen Beitrag zur Wahrheit und Klarheit leisten zu müssen.

Indes war Goppel, als es um die Entscheidung zu der Bayern-Aktion gegangen war, noch unschlüssig und eher bereit zu einem Nein. Er hatte wohl geahnt, daß für das Ansehen des Freistaates hier nichts zu gewinnen sei, im Gegenteil. Doch schließlich beugte er sich dem Willen des Parteichefs Franz Josef Strauß und erklärte den verwunderten Freunden seinen Sinneswandel damit, daß er „eine Krise der Partei“ habe verhindern wollen.

Wenige Tage später durfte Goppel den Lohn für seine Loyalität dem Chef gegenüber in Empfang nehmen. Er wurde vom CSU-Parteiausschuß erneut als Kandidat für das Ministerpräsidentenamt bei den nächsten bayerischen Landtags wählen im Herbst 1974 nominiert. Der Vorschlag, einstimmig angenommen, kam von Franz Josef Strauß, der noch wenige Wochen zuvor den jetzt 67jährigen Goppel, genannt „Fonse“, durch öffentliche Andeutungen hatte zappeln lassen, daß die Frage der künftigen weißblauen Regentschaft noch völlig offen und notfalls er selbst, Strauß, natürlich bereit sei, in die Münchner Staatskanzlei einzuziehen.

Ganz im Gegensatz zu Strauß liebt Alfons Goppel nichts weniger als Überraschungen. Für ihn ist der Freistaat Bayern noch eine heile Welt, der lediglich Gefahr droht, seitdem es in Bonn eine sozial-liberale Koalition gibt. Wichtigste Aufgabe der bayerischen Staatsregierung sei es, erklärte er 1971 beim Start seines dritten Kabinetts, zu verhindern, daß die Bundesrepublik „ein sozialistischer Einheitsstaat“ werde. Er sieht sich deshalb als letzter Bannerträger des bundesdeutschen Föderalismus; die bayerische Eigenstattlichkeit ist ihm stets ein Herzensanliegen.

Niemand kann Goppel vorwerfen, jemals einsame, spektakuläre oder zukunftweisende Entscheidungen getroffen zu haben. Wer mag schon widersprechen, wenn seine Regierungserklärungen immer wieder mit der Feststellung beginnen, im Mittelpunkt jeglichen politischen Handelns stehe der Mensch?