Inhalt Seite 1 — Der Tod des Sozialisten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marlies Menge

Als Erich Honecker auf der 9. Tagung des ZK der SED Ende Mai „die in verschiedenen Theaterstücken und Filmen dargestellte Vereinsamung und Isolierung des Menschen von der Gesellschaft“ mißbilligte, wußte jeder, an wen er dabei hauptsächlich dachte. Nämlich an Ulrich Plenzdorf, Meister im Erfinden von Außenseitern, die sich bis zum Schluß der Vorstellung nicht in die Gesellschaft integrieren. Zwar sind sie kurz davor: Paula in dem Liebesfilm „Die Legende von Paul und Paula“, die endlich ihre große Liebe findet; Gammler Edgar Wibeau in „Die neuen Leiden des jungen W.“, der trotz aller Aufsässigkeit schließlich eine für die Gesellschaft nützliche Maschine bastelt – doch dann läßt Plenzdorf sie vorsichtshalber sterben.

Auch der zweite von Honecker (ebenfalls nicht namentlich) gerügte Autor, Volker Braun, – gerügt vor allem, weil er in seinem Stück „Die Kipper“ sagen läßt, die DDR sei „das langweiligste Land der Welt“ – erzählt die Geschichte eines Außenseiters. Es ist der Kipper Paul Bauch, der gegen seine miese Arbeit revoltiert, gegen die „knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit“ (Marx), die auch der Sozialismus bisher nicht abschaffen konnte.

„Unbewußt oder bewußt drängt sich uns die Frage auf“, schrieb die (Ost-)„Berliner Zeitung“, „warum es uns so schwerfallen will, die Funktion, große Gedanken auszulösen, die Menschen mizureißen, sie in Illusionen zu versetzen, an Figuren zu exemplifizieren, die darüber nicht wie Paul Bauch oder Moritz Tassow (im gleichnamigen Stück von Peter Hacks) oder Edgar Wibeau sich selbst aus der Gemeinschaft eliminieren, sondern mit den Menschen und mit sich selbst zurechtkommen, wie es bei der überwiegenden Mehrheit gesellschaftlicher Aktivitäten der Fall ist, die den Sozialismus aus einer Utopie zur Wirklichkeit werden lassen.“

Vielleicht meinte Plenzdorf, daß nur die totale Eliminierung seiner Helden Garantie dafür war, die Menschen mitzureißen. Und das wollte er. Befragt, warum er „Die Legende von Paul und Paula“ so und nicht anders geschrieben habe, erklärte er: „Weil die Kinos leer sind. Und weil es nicht jedermanns Sache ist, auf die Dauer für die ‚Blindenanstalt‘ zu schreiben.“

Plenzdorf füllt Theater und Kinos; Ostberlins „Sonntag“ bescheinigt ihm „viel Gespür für die Antennen des Publikums“. Bei „Paul und Paula“ läßt er seine Heldin aus Liebe sterben: „Und es gab einmal eine, bei uns nebenan, die hat ihren Paul so geliebt, daß sie bereit war, für diese Liebe sogar sich selbst zu opfern.“ Empörte sich der Kritiker einer DDR-Jugendzeitschrift: „Wie zufrieden (oder resigniert) muß man sein, um sich eine derartig sentimentale Romantik zu leisten?“ Bevor Paula stirbt, darf sie ausgiebig lieben. In den Augen einiger Rezensenten drängt sich bei dieser Liebe allerdings „pure Sexualität, bloßer Betthunger“ nach vorn.