Herbert Weichmann ist ein Politiker, der manchen Widerspruch herausfordert – Widerspruch wohlgemerkt. Jene Brüllorgie aber, mit der linksradikale Studenten der Kieler Universität ihn mundtot machten, als er einen Vortrag über die Verteidigung des Grundgesetzes halten wollte, hatte mit Diskussion, mit Widerspruch nichts mehr zu tun. Sie war Ausdruck fanatischer Unduldsamkeit.

Weichmann hat ein langes, an bitteren Erfahrungen wie an Erfolgen reiches Leben hinter sich. Er mußte, weil er Jude und Sozialdemokrat war, Deutschland verlassen, und er hat nach seiner Rückkehr aus der Emigration als Finanzsenator und Bürgermeister in Hamburg am demokratischen Aufbau mitgearbeitet. Der Fanatismus, der ihm in Kiel entgegenschlug, erinnerte ihn an früher. Mit der schrecklichen Vokabel „Volksfeind“, die einige Studenten ihm entgegenschleuderten, wurden Männer wie er von den Nazis gebrandmarkt. Weichmann fürchtet, Bonn erleide das Schicksal von Weimar.

Die Parallele zwischen Bonn und Weimar ist höchst anfechtbar, und man darf mit Recht bezweifeln, ob Weichmann, erschreckt durch radikale und militante Ausschreitungen, die Motive und die Politik der meisten linken Neuerer richtig einzuschätzen vermag. Durch akustischen Terror freilich werden seine Thesen nicht entkräftet. Im Gegenteil: Die Radikalen von Kiel haben alles getan, um Weichmanns Vorurteil zu bestätigen. Und beschämend bleibt, daß die Demokraten ihnen – aus Desinteresse oder aus Feigheit – das Feld überlassen haben. R. Z.