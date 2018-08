Alle Welt redet von Benzinknappheit und -teuerung. Der Liter Sprit wird bald eine Mark kosten, sagen die einen. Jede zweite Tankstelle wird bald auf dem trockenen sitzen, sagen die anderen. Das letzte Wort über Menge und Preis allerdings werden die Ölherren im Nahen Osten sprechen. Sie tun wenigstens alles, um den Industrieländern diese Erkenntnis immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Der jüngste Vorstoß in dieser Richtung: Die Ölexportländer des OPEC-Blocks fordern wieder einmal höhere Preise.

Ihr Argument klingt plausibel: Die weltweite Inflation schreie nach einem Preisausgleich. Doch das kann nur ein Scheinargument sein. Schließlich wurde 1971 in Teheran ein Vertrag zwischen den Produzenten und Abnehmern geschlossen, der eine Gleitklausel vorsieht, nach der die Rohölpreise jedes Jahr automatisch um 2,5 Prozent heraufgesetzt werden. Und dieses Abkommen läuft bis Ende 1975.

Doch es wäre verlorene Zeit, die Scheiche, Emire und Revolutionäre in den Ölländern an ihre Vertragsverpflichtungen zu erinnern. Sie halten sich nämlich eine Hintertür offen, durch die sie praktisch allen Verpflichtungen entkommen: Bei „Veränderungen der Geschäftsgrundlage“ nehmen sie das Recht in Anspruch, aus ihren Verträgen auszusteigen. Und wann dieser Fall eintritt, ist wohlweislich nirgends festgelegt.

So wird jegliches Risiko einseitig den Verbrauchern aufgehalst, denn einen Vorwand finden, die geschäftstüchtigen Araber leicht. Was bleibt, ist Resignation bei den Ölverbrauchern – und der Griff zum Geldbeutel. Denn niemand kann es sich leisten, die Ölherren zu verstimmen. Auch diesmal werden sie ihre Forderungen durchzusetzen wissen. Düstere Aussichten in einer Zeit, in der Erdöl unentbehrlicher denn je ist.

smi